por GTO » Hoy, 10:07

Felipe Massa: "Es un poco raro estar de vuelta"Menos de cuatro meses tras abandonar la competición, Felipe Massa decidió volver al deporte que le ha visto crecer, la F1. Ha vivido penas y alegrías entre monoplazas, con Interlagos 2008 como el punto más amargo de su trayectoria, cuando fue campeón del mundo durante solo unos minutos.Precisamente en el circuito de Brasil fue donde la torcida brasileña, la afición más apegada a Massa por razones obvias, le despidió con más cariño, tras tener que retirarse de la carrera al perder el control de su Williams en una pista anegada: "Fue un poco extraño para mí porque tuve el final de carrera más increíble que podría haber tenido, tras la sensación tan acogedora en Brasil con su gente.""Forzado" a volverAl fichar Valtteri Bottas por el equipo de las flechas plateadas, quedó un asiento libre nuevamente en la escudería de Grove. Su equipo no dudó en contactar con el brasileño para pedirle que prorrogara su contrato por una temporada más: "Sin embargo, recibo una llamada de mi jefa. Mi antigua jefa, la que es mi jefa ahora, Claire Williams. Me dijo 'El equipo te necesita un año más.' ¡Me quedé algo sorprendido!", confesaba a los compañeros de Channel 4.Felipe Massa y Felipinho"Pensé en qué dirían mis fans, mi familia. Todo el mundo me presionaba mucho para llegar a hacer lo que quiero hacer, lo que el corazón me manda. Tan solo tuve que seguir lo que dictaba mi corazón, no vi a nadie que me dijera '¡No lo hagas!' Simplemente seguí los latidos de mi corazón, y estoy realmente motivado para seguir adelante. Nos encanta esto, las carreras, la competición. Siento que aún encajo en la F1 y estoy listo para disputar otro campeonato más."Los regalos son eso, regalosComo dato curioso, debemos recordar que el equipo Williams le regaló el monoplaza con el que disputó el Gran Premio de Brasil 2016. Felipe se negó a devolverlo porque "¡Tiene mi nombre escrito!", palabras textuales del nº 19 de la parrilla.Williams MASSAMassa se ve capaz de completar otra temporada más que decente, preparado para adaptarse a los últimos cambios en la F1: "Espero de verdad que el coche sea bueno. Los cambios en la normativa son nuevos para todos, así que me gusta. Creo que puede irme bien como ya ocurrió en 2014, cuando todo cambió, me divierte. En serio, estoy verdaderamente motivado."El simulador ayuda, pero no sustituyeComo detalle final, Massa admite que el trabajo en el simulador puede ayudar a los jóvenes pilotos que aún no hayan rodado en los circuitos que recorre la F1, pero que no sustituye a la labor que los pilotos realizan en pista:"El simulador solo sirve para hacerte una ligera idea en realidad. Hace falta pilotar el monoplaza, entender qué tal se comporta, comprender la competición, descifrar todo lo que rodea a las nuevas reglas: la aerodinámica, la mecánica, todo. El simulador únicamente te concede una pequeña aproximación."