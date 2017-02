por GTO » Hoy, 10:09

«McLaren está listo para ganar, Honda tal vez no»El director del equipo Eric Boullier asegura que el motor japonés tiene tiempo de alcanzar su máximo rendimientoNo parece la mejor declaración antes de comenzar la temporada de Fórmula 1, pero así lo expresó el director de carreras de McLaren-Honda, Eric Boullier, en un evento de Pirelli en Turín: «McLaren está listo para ganar, Honda tal vez no».Honda sufrió un regreso desalentador a la Fórmula 1 en 2015 y aunque mejoró en gran medida su problemática unidad de potencia el año pasado, McLaren todavía se mantuvo algo lejos del ritmo de los mejores.El nuevo director ejecutivo Zak Brown descartó recientemente luchar por las victorias en 2017, aunque Fernando Alonso le corrigió ligeramente diciendo que todo puede pasar.PUBLICIDADinRead invented by Teads«McLaren está listo para ganar, pero Honda tal vez no», señaló el francés. «Los motores ya están llegando al final de su evolución y habrá un momento en el que no podrán utilizar más combustible, pero tienen una distancia considerable para recorrer».El director de McLaren añadió: «Sabemos que vamos a encontrar más rendimiento, pero el mayor riesgo es que no sabemos si podemos alcanzar ese potencial este año».El jefe de Honda del proyecto de F1 Yusuke Hasegawa admitió previamente que el proveedor japonés ha adquirido un acercamiento agresivo del «alto riesgo» en el diseño de su propulsor.La última victoria de McLaren se remonta al Gran Premio de Brasil de 2012, con Jenson Button.