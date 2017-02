por GTO » Ayer, 23:51

Lewis Hamilton: "El Mercedes W08 parece un gran barco"Lewis Hamilton ha comparado el nuevo coche que Mercedes estará utilizando en 2017 con un "gran barco" después de observar su progresión en los últimos meses.El británico estará disputando de nuevo el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 después de haberlo perdido por muy poco en 2016 ante su ex compañero Nico Rosberg, y reveló que hay una diferencia muy notable en comparación al híbrido W07.Lewis Hamilton"Lo he visto en el túnel de viento, desde que era básicamente un bebé hasta lo que es hoy. En el 2009 el nuevo auto parecía terrible porque parecía diferente, pero al final te acostumbras a ese coche y entonces los viejos coches son los que parecen extraños, y creo que con este va a ser igual", comenta Hamilton."Parece un barco, es tan grande, es mucho más grande que antes, es más ancho y más largo. Desde la cabina al eje hay mucho espacio. Antes, como en 2007/08, la distancia entre el depósito de combustible y el eje trasero era muy corta, es muy diferente. Pero estoy seguro de que a la gente le gustará con esos neumáticos tan anchos", agrega el británico.Hamilton opinaA Lewis Hamilton le gustaría que se dejara de compartir la data de cada piloto entre compañeros de equipo, pero también le gustaría ver otros cambios."Yo quitaría todo, regresaría a tener coches más genéricos. Me gustaba tener palanca de cambios, no me gustan estas cajas de cambio que usamos hoy. Cuando manejaba en la Fórmula 3 la transmisión era Tiptronic así que era hacia delante y hacia atrás, pero tenías que hacer recortes con el motor. Era genial entrar en las esquinas y tener ese sonido al bajar de marchas. Ahora se hace con el clic de un botón, trabajando con tu ingeniero para lograr la consistencia y para determinar la cantidad de frenado del motor que usamos, es ridículo", aseguró Lewis.Por ahora, queda esperar al lanzamiento oficial del Mercedes W08, el próximo 23 de febrero en el circuito de Silverstone, para saber qué tan verdadera es esta comparación hecha por el triple campeón mundial.Sin embargo, con las nuevas reglas y las imágenes que ya han salido a la luz de los monoplazas de Williams y Sauber podemos pensar que el campeón de 2008, 2014 y 2015 está en lo correcto.