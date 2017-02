por GTO » Ayer, 16:24

Hamilton: "Cero problemas con Bottas"20 de febrero de 2017 – Lewis Hamilton ha querido aclarar los comentarios que hizo sobre la compartición de datos en la Fórmula 1, insistiendo que hay "cero problemas" con Mercedes o con su nuevo compañero de equipo Bottas.Hamilton, durante una Q&A con UBS en Facebook, sugirió que sería "injusto" que sus puntos de frenada y trazadas detalladas se compartieran con sus compañeros de equipo."Salgo, hago mis vueltas, hago mis deberes, y el otro puede verlo todo, y creo que no debería," dijo, cuando se le preguntó que cambiaría de la Fórmula 1."He preguntado a mi equipo. Yo no quiero ver a mi compañero de equipo. No creo que sea justo que muestre sus datos y que yo pueda estudiarlos en un ordenador."Es como poner sensores por todo tu cuertpo, por ejemplo, cuando estamos pilotando, estamos buscando puntos de frenada, estamos buscando baches, marcas de ruedas en la pista."Todas estas cosas te ayudan a pasar más rápido las curvas."Y el otro piloto probablemente pueda hacer más o menos lo que tú estás haciendo, en cuanto a la información, y utilizándola, pero con todos estos datos puede copiarte."Y eso es lo que no me gusta nada, porque les permite acercarse."Eso es lo que me encantaba del karting, cuando empezaba en los karts, porque no podías hacer eso y ahí es donde el verdadero talento podía brillar."Sin embargo, en declaraciones posteriores, Hamilton ha dejado claro que sus comentarios no estaban dirigidos a Mercedes o a Bottas, quien ha sustituido a Nico Rosberg en 2017."Quiero aclarar, que no me he referido a mi equipo para nada," dijo Hamilton via Twitter."Lo de compartir los datos es solamente un pensamiento mio hacia el deporte en general. Pienso así desde que empecé en la Fórmula 1 y sigo pensando así 10 años después."Hay cero problemas en mi equipo, cero problemas con Bottas."