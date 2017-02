por Trupon » Ayer, 23:44

Stroll defiende su programa de pruebas con Williams

El canadiense resta importancia al número de tests que ha completado y justifica el secretismo con el que se han realizado.

Por Sofía Tera21 FEB 2017Lance Stroll se ha convertido en el 'rookie' que mayor número de kilómetros ha recorrido con un Fórmula 1 antes de su debut en los últimos años. Con la restricción de tests oficiales existente actualmente, Williams ha querido dar al canadiense una preparación exhaustiva celebrando varias sesiones de pruebas a lo largo del año pasado en diferentes circuitos alrededor del mundo con un monoplaza de 2014. El vigente campeón de la Fórmula 3 europea quiso defender su programa con motivo de las críticas recibidas y afirma que cada piloto tiene su manera de adaptarse.“Al llegar Navidad, había hecho cuatro tests de dos días y un shakedown en Silverstone. Luego estuve en Monza, Spielberg, Budapest, Barcelona y más recientemente en Abu Dhabi. Antes de la nueva temporada habrá algunas pruebas fuera de Europa, aunque todavía no hay acuerdos con los circuitos”, explicó Stroll en una entrevista con Auto Motor und Sport. “Creo que Hamilton y Villeneuve hicieron muchos kilómetros también. Bottas estuvo en sesiones del viernes. Todos tienen su manera de adaptarse a la Fórmula 1”.Una de las mayores incógnitas surgidas a partir del programa de pruebas de Stroll es el secretismo con el que se han desarrollado, sin revelar ningún tipo de información. Ante esta cuestión, el canadiense dio una respuesta simple. “No había razón para hacer un mundo de ello. Williams quería que me concentrara en mi trabajo”.Stroll también ha estado en el ojo del huracán debido a la riqueza de su padre Lawrence, quien le ha financiado toda su carrera deportiva. “Es importante, por supuesto. Sin él esto no habría sido posible. En este deporte necesitas dos cosas: talento y dinero. Otros tienen patrocinadores, pero yo tengo a mi padre. El dinero tenía que venir de alguna parte. Por eso, la gente se fija más. Quieren saber si merezco la posición en la que estoy. Estoy agradecido por las oportunidades que he tenido, pero solo yo he podido ganar campeonatos. No puedes comprar puntos de superlicencia”, indicó el canadiense.