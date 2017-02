por Trupon » Ayer, 23:45

Hamilton: "El futuro está en los circuitos urbanos"

El piloto británico cree que es necesario incluir más trazados urbanos en el calendario para que las carreras sean más accesibles para los aficionados.

Por Sofía Tera21 FEB 2017Lewis Hamilton apuesta por los circuitos urbanos. El británico afirma que los trazados en las calles hacen que la Fórmula 1 sea más accesible para los fans, en comparación a las gradas vacías que año tras año pueden verse en citas como China o en otros países emergentes que se han introducido en el calendario en las últimas temporadas.“No me gustan mucho algunos de los circuitos nuevos. Algunos están muy lejos de una ciudad. Cuando vamos a China, por ejemplo, hay una gran ciudad y mucha gente, pero es complicado llegar al trazado”, explicó el tricampeón del mundo. “Es un buen circuito, pero no sé por qué lo construyeron tan lejos. Tenemos algunas carreras en sitios donde no hay aficionados. Y ellos son los que hacen el evento posible”.Hamilton señala Nueva York y Londres como sus ciudades favoritas para albergar un Gran Premio. “Creo que el futuro está en los circuitos urbanos. Espero que introduzcan más trazados en las calles. Nueva York sería alucinante. Estados Unidos es un gran mercado y solo tenemos una carrera allí. Creo que necesitamos otra. También me gustaría tener un Gran Premio en Londres”.Finalmente, el británico apunta al sonido de los motores V6 como un problema que se debe solucionar para atraer más aficionados. “Los coches suenan horribles. El ruido de los motores V6 es malo, es un hecho. Cuando llegué a Fórmula 1 el ruido era tan alto que te perforaba las orejas. Espero que puedan recuperar ese sonido”.