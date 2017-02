por Otani » hace 28 minutos

Pues sí, sería un error garrafal retirar el DRS ahora mismo.



La gente ya se ha acostumbrado a las carreras con DRS, al ritmo que tienen. Tenemos adelantamientos en pista a cada minuto, los pilotos pueden optar por estrategias diferentes y arriesgadas porque cuentan con poder adelantar en pista y no quedarse atrapado detrás de nadie. En 2011 se notó mucho este cambio por la novedad, pero hoy en día ya es la norma general. Pueden haber carreras con tropecientos adelantamientos que le parezcan aburridas a una gran cantidad de gente porque ya es "lo normal".



Si de golpe y porrazo vuelves a lo que teníamos antes, con el 90% de los adelantamientos en boxes y con algún adelantamiento puntual (y no todos eran tan espectaculares como dice el artículo), la reacción sería bastante negativa. A mí me afectaría, y yo me he divertido con las carreras de los últimos años. No me quiero imaginar con quienes las ven aburridas.



Antes de quitar el DRS, tienen que encontrar una alternativa. Llegar al punto en el que no sea necesario, y no parece que eso se vaya a conseguir pronto.