por Trupon » Hoy, 00:00

Newey: "La F1 todavía estará dominada por los motores"

El director técnico de Red Bull es pesimista con los cambios del reglamento

Cree que será más difícil adelantar y se requerirá más potencia del motor que antes

SANTI TORRES | 20 FEB 2017Adrian Newey estuvo este fin de semana en la India. El genio de la aerodinámica en la F1 moderna acompañó a su hijo Harrison en la consecución de la MRF Challenge ante Mick Schumacher y Joey Mawson. Aprovechando ese desplazamiento, Newey Sr. fue entrevistado por la prensa local y no confía en la aerodinámica de la nueva normativa."La combinación de más agarre mecánico, más aerodinámica y un coche más pesado hará que se vaya a fondo mucho más tiempo. Sin duda, será una F1 con aún más potencia que antes", afirma Newey al Deccan Chronicle. "Sin embargo, lo que me preocupa es que todavía estará dominada por los motores, lo que no es muy positivo. Deberia ser una mezcla de motor, chasis y piloto".Todavía con el brazo en cabestrillo tras un accidente mientras esquiaba en Austria, Adrian afirma que la nueva normativa tiene un objetivo claro, y es el de hacer que los coches sean más duros físicamente. Las mayores fuerzas G que generará el agarre extra en las curvas provocará una mayor demanda física a los pilotos."En los últimos dos o tres años nos hemos acostumbrado a escuchar a los pilotos por la radio sin que parezca que se les han subido las pulsaciones por minuto. ¡Parece que estén sentados viendo la carrera! Así que la idea de esta carga aerodinámica extra es que los coches produzcan más fuerzas G laterales y que los pilotos tengan que trabajar más. Este objetivo puede que nos cueste la posibilidad de adelantar y de que haya luchas cuerpo a cuerpo", prosigue el ingeniero británico.Pese a esa opinión en la que los motores serán vitales, Newey prefiere ser cauto y no señala a nadie como favorito para la temporada 2017. Los test empezarán la semana que viene, y las nuevas reglas deberán ayudar a que se agite un poco el status quo visto en la categoría reina desde 2014."Es imposible predecir quién dominará el año que viene. Sinceramente, espero que las nuevas normas alteren el orden y que permitan a otros equipos acercarse y desafiar a Mercedes. Nadie sabe con certeza si eso ocurrirá", revela el de Red Bull.La máquina que Newey y su equipo presentarán el próximo día 26 de febrero es el RB13. Muchas miradas están puestas en el trabajo de Newey, especialmente tras demostrar el potencial de los de Milton Keynes tras su llegada al equipo en 2006. En 2016 la marca de bebidas energéticas puso a sus coches por delante de los Ferrari. "El coche estará listo para el primer test a finales de mes. Sabemos lo que hemos evolucionado en invierno, pero no sé hasta qué punto lo han hecho los otros equipos. Por eso los primeros test son el lugar en el que empiezas a saber por dónde van los tiros", comenta Adrian.A nivel político, el británico valora no sólo el trabajo hecho por Bernie Ecclestone -al que considera un hombre "con visión y con instinto para hacer crecer un deporte minoritario en lo que es actualmente"-, también valora la novedad que supone Liberty Media. La llegada de Chase Carey es un hecho importantísimo en la historia de la F1, y más después de estar Ecclestone tanto tiempo al frente del Gran Circo."[Liberty Media] Tiene experiencia con los medios de comunicación, sabe como presentar el producto. En general, los americanos saben cómo hacerlo. Lo que sí está menos claro es cómo trabajará Liberty con la FIA. La F1 es única porque separan el organismo comercial y el organismo sancionador", expone Adrian.Por último, Newey explica que el proceso de creación de un monoplaza puede salir de la nada, de cualquier hecho cotidiano. Sin ir más lejos, Newey subraya que el diseño del Williams de 1997 le vino a la mente tras mirar por la ventana de un avión en el Caribe. No solo sale de la India con el título para su hijo, también con una sensación de inspiración casi poética."La toma de aire superior del Williams de 1997 me vino a la cabeza tras mirar por la ventana de un avión en el Caribe. Siempre es bueno echar un vistazo y saber qué tienes alrededor. Lo que encuentro interesante de la India es su inventiva, el sacar petróleo de pocos recursos. Tener una gran inventiva creando cosas funciona", concluye.