por Trupon » Hoy, 00:02

Haas trabajará las 24 horas en los tests del Circuit de Catalunya

"Estas pruebas construyen las bases para el resto del año", advierte Güenther Steiner

JESÚS MUÑOZ | 21 FEB 2017A menos de una semana para que comiencen los test de pretemporada de la Fórmula 1, en el Circuit de Barcelona-Catalunya, ya conocemos varios detalles sobre dichas prácticas. Las jornadas de trabajo se repartirán del 27 de febrero al 2 de marzo, y del 7 al 10 de marzo, con el horario estipulado entre las 9 de la mañana y las 6 de la tarde (con una hora de descanso para comer), aunque algunos equipos trabajarán durante todo el día, sin descanso.Es el caso de Haas, que no quiere perder ni un solo segundo de trabajo, por lo que el propio Güenther Steiner ha asegurado que no interrumpirán su actividad durante la noche. "No hay descanso nocturno obligatorio, así que tendremos un turno de día y otro de noche. El nocturno llega a las 18:00, cena con el diurno para comentar lo sucedido durante el día y luego trabajan hasta el amanecer. Después, desayunan juntos, el turno diurno hace el test y el nocturno se va a dormir", comenta Steiner para Speedweek.Tras las dos semanas de test, tendrán un fin de semana de descanso antes de Australia, para no saturar al personal. "Debido a que solo usamos un coche, tenemos un equipo completo para un test y otro para el segundo. Esto no siempre es fácil porque algunos no quieren volver a casa, pero es importante que tengan un fin de semana libre antes de viajar a Australia. Después de los segundos test, los coches se desmontan y luego se llevan a Australia. Tienes que tener mucho cuidado o, de lo contrario, la gente se quemará", agrega.Por último, hace referencia a la experiencia de su primer año en la Fórmula 1 para no cometer los mismos errores. "La primera semana trata de asegurarse de que todo funciona como estaba previsto y la segunda de sacar cada vez más potencia del coche. Es crucial hacer el vehículo lo más rápido posible porque estas pruebas construyen las bases para el resto del año. Queremos conducir tanto como sea posible y evitar incidentes como los de 2016, cuando tuvimos grandes problemas mecánicos. Esperamos que esta vez vaya a mejor", concluye el director de Haas.