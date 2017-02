por Otani » Ayer, 23:23

Force India hizo un gran chasis en 2016 y admiro lo que han conseguido, pero me inclino a pensar que si dominaron sobre Toro Rosso o McLaren fue porque contaron con una superioridad insultante en cuanto a motor. No hay que olvidar que en STR iban con el Ferrari del año pasado obsoleto y el Honda aunque ha mejorado está lejos de estar a la altura del Mercedes. Solo superaron en igualdad de condiciones a Williams pero es que por desgracia ya todos sabemos que no es un equipo grande.



Por ello creo que a poco que Renault y Honda mejoren sus unidades de potencia tendrían que estar por delante de ellos. Si Force India ha hecho una hazaña en 2016, el equipo que ahora se llama Renault pero que hace unos años se llamaba Lotus consiguió, con bastante menos presupuesto que sus rivales, construir coches capaces de liderar mundiales y/o ganar carreras en ciertos momentos. No es que esté haciendo de menos a Force India, lo que digo es que le va a tocar pelear con rivales muy fuertes, quizá demasiado para sus posibilidades.



Claro que esto es lo que me parece a mí lógico, de ahí que vaya a ser lo que suceda hay un trecho. Ojalá me equivoque y al menos Force India pueda plantar batalla. O, mejor aún, que todos mejoren lo suficiente como para engancharse al grupo de Red Bull y Ferrari.