Lewis Hamilton: “La Fórmula 1 está un poco anticuada”Lewis Hamilton: “La Fórmula 1 está un poco anticuada”Hablar sobre la pérdida de audiencia de la Fórmula 1 no es nada nuevo. Todos sabemos que la categoría reina no pasa por su mejor momento, y de ello son conscientes también los pilotos. Lewis Hamilton declara en una entrevista con el medio BBC Radio 5, que sus expectativas sobre el futuro del gran circo son positivas con la llegada del grupo Liberty Media.Para el tricampeón del mundo, distribuir y publicitar el atractivo de la Fórmula 1 por todo el mundo es algo fundamental, por lo que se deben explotar correctamente todas sus posibilidades.explica.Tras la llegada de Liberty Media a la dirección de la Fórmula 1, la idea es hacerla más grande y mejor. Hamilton se muestra esperanzado con las nuevas medidas propuestas por el equipo de Chase Carey.continúa el británico.En especial, Lewis considera que uno de los aspectos que más daño han hecho a la categoría reina del automovilismo, se encuentra en la introducción de los motores turbo híbridos V6. El sonido de las unidades de potencia introducidas en 2014 no convencen al piloto de Mercedes., prosigue.Sin duda alguna, el ruido de los motores V10 enamoraron a muchas personas durante su uso. Hamilton cuenta su experiencia al asistir al Gran Premio de Bélgica de 1996, siendo la primera vez que presenciaba el paso de un monoplaza de Fórmula 1.finaliza Lewis.