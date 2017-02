por GTO » Ayer, 23:18

Neumáticos de aire 'retro' para sacar a la F-1 del aburrimientoLos PZero recuerdan a las gomas que dieron gloria al Gran Circo en los 80"La velocidad en las curvas es bastante impresionante", asegura VerstappenSeis centímetros más anchos los delanteros y ocho más anchos los traseros. Los neumáticos Pirelli para el Mundial de Fórmula 1 pesarán permitirán, lógicamente, un mayor agarre y un paso por curva más rápido. Esta evolución, tal y como van adelantando las presentaciones de las escuderías esta semana, se antoja clave para una nuevo curso que precisa de medida urgentes para mejorar el espectáculo."Tendremos menos degradación y estas gomas mostrarán una mayor ventana operativa", asegura Paul Hembery, jefe del único fabricante de la parrilla, uno de los responsables de esta evolución con la que los constructores mejorarán el rendimiento de sus monoplazas.En los flamantes PZero, en sus espectaculares dimensiones, residen gran parte de las exprectativas para el Gran Circo en 2017.305 mm y 405 mmLas gomas del tren delantero (305 milímetros de ancho) seguirán siendo notablemente más estrechas que las traseras (405 mm), aunque ambas supondrán un guiño a los nostálgicos. "La imagen del coche es espectacular desde todas las perspectivas. Y cuando se calzan las nuevas ruedas se vuelve un poco retro, un poco años 80", asegura Toto Wolff, director deportivo de Mercedes.El agarre, además de con las gomas, mejorará con las nuevas dimensiones tanto en el suelo del coche como en el alerón delantero. "Ya lo he probado en el simulador y la velocidad en las curvas es bastante impresionante", añade Max Verstappen, el enfant terrible de la parrilla, consciente de que el campeonato no puede permitirse carreras tan aburridas como las sufridas en 2015 y 2016.Cinco segundos por vueltaEn total, la mejora por vuelta rondará los cinco segundos, nada menos. Un bocado que podría resultar aún mayor de no ser por el lógico aumento de peso de los vehículos. De hecho, los delanteros aumentarán unos dos kilogramos en total y los traseros, hasta tres kilos en el global. De este modo, según el último comunicado de la FIA, el peso mínimo para cada coche se situará en los 728 kilos.Todas estas novedades han quedado al aire en el arranque de las presentaciones. El martes se intuyeron en el Renault de Nico Hulkenberg y Jolyon Palmer y el miércoles, en el Force India de Sergio Pérez y Esteban Ocon. "Tienen una imagen bastante 'cool'", advierte Wolff. Aún habrá que esperar hasta jueves y viernes para vislumbrar las nuevas líneas de Mercedes y McLaren, respectivamente.