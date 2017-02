por GTO » Ayer, 23:25

La Fórmula 1 también se merece unas cámaras subjetivas como estasLiberty Media tiene por delante la dura tarea de hacer a la Fórmula 1 más atractiva. Los nuevos propietarios de los derechos televisivos del campeonato del Mundo ya están estudiando algunas posibilidades para atraer a los nuevos aficionados, aunque tal vez, no tengan que pensar demasiado el primer paso: hacer las cámaras onboards más espectaculares y que transmitan más sensaciones que las actuales.La posición del ángulo de cámara no ha cambiado durante los últimos años, haciendo que las imágenes den unas sensaciones aún menos excitantes que las onboards que podíamos ver en la década de los noventa. Obviamente, los monoplazas no son los mismos, las reacciones, el ver a los pilotos pelearse constantemente con la dirección, sin embargo, también son mucho más ‘frías’ y grises de lo que realmente se debe experimentar al volante de un coche de la categoría reina.¿Es posible lograr una visión más realista de la Fórmula 1? Por supuesto. La IndyCar demuestra una y otra vez lo que es posible hacer con una cámara onboard subjetiva y durante estos días nos están poniendo los dientes largos con todas las imágenes de los test que se están realizando, tanto en circuito oval como en ruteros. Precisamente en la última grabación subida podemos ver a Hildebrand afrontar una vuelta al trazado de Sonoma que es una constante descarga de adrenalina.Obviamente, no todos los circuitos que componen el calendario de la Fórmula 1 tienen la misma fisonomía o baches que la pista californiana, pero es posible lograr una sensación de velocidad y de riesgo similar con lo que dispone el Gran Circo actualmente. Estoy seguro de ello. ¿Por qué? Porque es la misma situación que en el caso del Mundial de Rallyes, el cual no ha sabido gestionar esto durante más de una década.