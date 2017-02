por Trupon » Ayer, 16:28

Helmut Marko: "Los equipos grandes de F1 merecen más dinero"

DAVID ALEJANDRO RONDóN23/02/2017Por años, uno de los grandes temas de discusión de la fanaticada de la Fórmula 1 ha sido la polémica con la distribución anual de los recursos a cada escudería, donde los grandes equipos reciben más bonos que los pequeños, generando detractores y defensores a ultranza de cada bando."Los equipos más grandes merecen más ingresos del premio de Fórmula 1 porque dan más al deporte", fue la afirmación del consultor de Red Bull Racing, Helmut Marko, en el marco de las consideraciones de la Comisión Europea si se debe investigar las prácticas del deporte en medio de los planes del nuevo propietario, Liberty Media, para los próximos contratos comerciales más allá del 2020.El austriaco Helmut MarkoEstas discusiones se repiten cada cierto tiempo, generalmente ligadas a las áreas de la competitividad y desarrollo de cada equipo, pero en vista de ser uno de los temas principales en los años por venir, cada declaración respecto al tema no pasa desapercibido en los medios mundiales.InversiónHay quienes creen que los equipos pequeños merecen un campo mucho más equitativo en el área de distribución de ingresos. Marko no lo cree: "No quiero nombrar pequeños equipos en particular, pero Red Bull hace un montón de promoción, carreras de coches de show, entre otras", dijo a Auto Motor und Sport de Alemania, en referencia a que la inversión hecha por un equipo grande es mayor que el de uno pequeño, para que luego reciban montos similares de la Federación Internacional del Automóvil (FIA).Recordemos que el austríaco Helmut Marko es asesor de Red Bull Racing. En sus años activos en las carreras, fue el ganador de las 24 Horas de Le Mans de 1971.