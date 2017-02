por GTO » Ayer, 16:32

¡Mercedes presenta el W08 sin ‘aleta de tiburón’!A diferencia de los coches vistos hasta ahora (Sauber, Renault y Force India)1 la flecha de plata de 2017 no tendrá este elemento aerodinámicoEl Mercedes W08, sobre el asfalto de Silverstone durante su presentaciónLa escudería Mercedes destapó este jueves su nuevo W08 mostrando al mundo de la Fórmula 1 que, a diferencia de los monoplazas vistos en anteriores presentaciones (Sauber, Renault y Force India), su coche de 2017 no tendrá ‘aleta de tiburón’.El cambio de normativa llevado a cabo para esta temporada en la Fórmula 1 ha abierto fronteras en lo que a la aerodinámica respecta y desde hace meses se especulaba con el regreso de la ‘aleta de tiburón’ a los chasis de los coches de F1.Lo que encendió la luz de alarma al respecto fue el prototipo filtrado por los trabajadores de Manor a finales de enero. En él mismo se apreciaba que la maqueta del coche que nunca se verá en los circuitos al cesar la actividad de la escudería tenía ‘aleta de tiburón’, por lo que cabía esperar que este año el elemento fuese común en todos los integrantes de la parrilla.Sauber, Renault y Force India presentaron sus monoplazas y éstos, de diferentes tamaños y diseños, la tenían. Pero este jueves, Mercedes sorprendió al desvelar el diseño de su nuevo monoplaza, que no tiene dicho elemento aerodinámico en su chasis.La supremacía de Mercedes, dominadora del campeonato del mundo tanto en lo que respecta a la lucha individual de pilotos como al Mundial de constructores, está fuera de toda duda, por lo que su apuesta está más que justificada y a buen seguro es lo que se ha considerado más oportuno a la hora de diseñar el Mercedes W08.