Su nuevo director deportivo asegura queSe avecina una auténtica revolución en la Fórmula 1, o esa al menos es la intención de Ross Brawn, su nuevo director deportivo, y sus nuevos propietarios, el grupo Liberty Media. Así se desprende del análisis que hace el británico de los cambios que pretenden introducir en el Mundial en las próximas temporadas, una serie de novedades que desgranó en una entrevista para la ESPN., explica Brawn., añade.El británico anuncia que una de sus prioridades a partir de esta temporada será preguntarse, avisa.Entre los principales cambios de cara a esta nueva Fórmula 1, Brawn deja caer que no es partidario del DRS o critica las sanciones en carrera poniendo como ejemplo a Max Verstappen:. Y tampoco las penalizaciones son de su gusto:Brawn también se refiere al influjo de las marcas de coches de calle en el Mundial, que ha llevado entre otras cosas a motores que ya no suenan igual y no seducen al espectador:Mayor igualdad entre equiposOtras ideas de Brawn y los nuevos propietarios de la F1 son la de evitar que los equipos que más invierten sean los mejores, a través unos límites presupuestarios o menores recompensas para los que más gasten. Aumentar el número de carreras, pues cree queY finalmente establecer un sistema para que los nuevos pilotos comiencen en equipos modestos y vayan ascendiendo progresivamente., explica. Y en ese sentido sugiere que F3, F2 y F1 se disputasen en el mismo Gran Premio