"Yo especulo con que se trataría de un sensor de información, además porque en su nacimiento o "raíz", observar que de allí mismo sale el soporte central al alerón trasero. Digo que se trataría de eso, primero porque no estoy del todo seguro que se haya modificado el Reglamento Técnico con respecto a colocar elementos en la zona de la carlinga y cubre motor del monoplaza (y no hablo del soporte del alerón). Segundo : que si bien no hay imágenes que lo detalles para que no queden dudas, parece ser que el perfil tuene un canal, una hendidura a todo su ancho, no diferenciando un borde de ataque de un borde de fuga, por consiguiente : no teniendo perfil alar. Ahora bien, si no fuera un perfil alar, entonces cumpliría las funciones de un deflector, pero un deflector es un complemento de funciones aerodinámicas porque por sí sólo no las cumple. Debido a que con su forma acompaña otras formas que sí son de funcionalidad aerodinámica y éste elemento, o aditamento cruza (y no acompaña) una superficie y no está "hermanada" con ella."

© marca.uecdn.es

Yo también he manifestado esa duda apenas lo vi cuando escribí que :Pero ahora podría tener un por qué, debido a que la carlinga cubre motor, (si se observa bien) el borde superior está abierto bastante y longitudinalmente.Esta configuración generaría turbulencias sobre el alerón trasero y la llamada "aleta de tiburón" (que no es otra cosa que un generador de vórtice de grande dimensiones), con dicha abertura no cumpliría dicha función de mantener la capa límite dentro de las cotas indispensables y necesitaría algún elemento aerodinámico, tal cual el llamado "T-wing"... en fin, siguen las incógnitas.Veremos si se utilizará en la primera competencia de la temporada