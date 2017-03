por GTO » Ayer, 00:08

“A los pilotos nos gustan mucho más los Fórmula Uno de este año”Marc Gené asegura que los coches de esta temporada darán “mejores sensaciones, más parecidas a la época de 2002 a 2008”El Ferrari de Kimi Raikkonen rodando en los test de Fórmula Uno de 2017El Ferrari de Kimi Raikkonen rodando en los test de Fórmula Uno de 2017 (Alejandro GarcÍa -El piloto español de Fórmula Uno Marc Gené, probador de la escudería italiana Ferrari, aseguró hoy a EFE en Madrid que a los pilotos les gustan "mucho más" los monoplazas de esta nueva temporada, que con los cambios del nuevo reglamento tendrán "más agarre" y darán "mejores sensaciones" a sus ocupantes."A los pilotos nos gusta muchísimo más esta Fórmula Uno, porque nos recuerda y nos da sensaciones más parecidas a la época de 2002 a 2008, que para mí son los mejores Fórmula Uno. Y estos, los de 2017, por lo que oigo a los pilotos de Ferrari, vuelven a ser de los que nos gustan", aseguró Gené a EFE en una entrevista en Madrid.El piloto de Sabadell, que compitió en Fórmula Uno durante cuatro temporadas -dos en la escudería Minardi (1999 y 2000) y dos en Williams (2003 y 2004)- sumando 36 grandes premios disputados antes de entrar en Ferrari como probador, cree que la adherencia que tendrán estos nuevos monoplazas con neumáticos más anchos es el mayor atractivo para los pilotos."Los coches hasta ahora tenían poca adherencia, estos tienen mucha, mucho paso por curva. Los pilotos valoramos mucho la sensación de sentir 'fuerzas G'. Es difícil de explicar si no lo has vivido, y estos coches transmiten estas sensaciones que en los últimos años no transmitían", apuntó.No obstante, el piloto catalán rebajó las expectativas sobre la influencia de estos nuevos monoplazas con más carga aerodinámica a la hora de cambiar el poder de escuderías como la alemana Mercedes en el campeonato, ya que consideró que un monoplaza es un "conjunto", y lo que hará un coche "más o menos ganador", será "el trabajo de los equipos"."Se está hablando de si va a haber más o menos adelantamientos. Es algo que no sabemos, habrá que esperar a Australia. Lo que sí es cierto es que los coches son mucho más bonitos y lo que va a hacer más emocionante el campeonato será que haya más marcas que están luchando, en vez de ser un monopolio como estos últimos años", analizó.Para Ferrari el objetivo es "ganar", después de un año completo sin hacerlo, ya que su última victoria data del Gran Premio de Singapur 2015."Lo que queremos es ganar, y si esto hace que haya más espectáculo, mejor", afirmó Gené, conocedor de lo que supone la marca Ferrari en Italia como parte del orgullo patrio."No hay un italiano que no sea ferrarista, el orgullo es solo equivalente a la 'Nazionale' (selección italiana de fútbol), gane o no gane. Cuando no gana no hay una crítica, al contrario, nos motivan", comparó Gené, recordando el pasado Gran Premio de Monza, el de 'casa' de la escudería de Maranello."El año pasado en Monza, aunque sabíamos que no podíamos ganar, los 'tifossi' nos dieron su apoyo. Quieren más, y en un año como el pasado en el que no cumplimos objetivos, somos los primeros que decimos que vamos a trabajar por los resultados que esta afición se merece", añadió.Gené, que lleva 13 años en Ferrari, ha vivido un proceso de reconversión de ser "cien por cien un piloto de pruebas" a añadir otras funciones relacionadas con la comunicación o la gestión de clientes, conforme la reglamentación disminuyó los periodos de tests para las escuderías."Ha sido una transición natural. Una semana como ésta he estado dos días en el circuito, viendo los coches en pista, hablando con los técnicos, con los pilotos. Si he visto algo que creo que tiene que saber el equipo lo digo, como un aporte técnico de piloto; y hoy estoy haciendo una función más de embajador o representante", relató Gené, que acudió a Madrid a presentar el parque temático 'Ferrari Land' en PortAventura, que abrirá a primeros del mes de abril.Acompañar a los clientes, atender a las televisiones o a los socios de la marca Ferrari no impide que Gené se siga considerando puramente un piloto."Yo sigo siendo piloto, me siento piloto, conduzco los Ferrari, los Fórmula Uno, y es algo que me encanta y espero hacerlo muchos más años", aseguró Gené.Entre estas facetas, la más conocida por el gran público es la de comentarista para canales como Movistar en España, Sky en Italia o Canal F1 Latinoamérica para Sudamérica."Nunca antes en la historia de Ferrari un piloto había hecho de comentarista. Antonio Lobato me propuso la posibilidad y Ferrari era un poco reacia, tenían miedo de que comunicase lo que no podía comunicar. Los conseguí convencer de que podía ser bueno, en cuanto a difusión, pero sé que en las primeras carreras me observaban mucho", recordó Gené.Con más de ocho temporadas con los micrófonos, la escudería ya tiene toda la confianza en Gené, aunque él sabe que tiene que ir "con cuidado" a la hora de hacer comentarios."Estoy en las reuniones, escucho todos los comentarios, y tengo que dar valor añadido al espectador sin que el equipo sufra ni el rival se entere de algo por lo que digo. Siempre estoy pensando qué puedo decir para que sea interesante pero que no nos perjudique al equipo", explicó.El piloto de Sabadell es uno de los embajadores de 'Ferrari Land' la sección temática dedicada a la escudería italiana dentro del parque de atracciones de Tarragona PortAventura."Ferrari Land ofrecerá la posibilidad a los aficionados del mundo Ferrari que quieran vivir la experiencia de conducir un Ferrari, algo que apenas 6.000 personas en el mundo pueden hacer. Hay atracciones que replican muy bien las sensaciones que tenemos los pilotos de Fórmula Uno, aunque es un parque muy para familias. De once atracciones, ocho son para toda la familia", explicó Marc Gené sobre este parque que abrirá sus puertas el 7 de abril.