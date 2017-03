por GTO » Ayer, 00:20

Red Bull quiere prohibir las aletas de tiburón en F1 por estética... ¿es trigo limpio?Christian Horner ha reconocido este lunes que pidió, por el bien común estético, eliminar la aleta de tiburón de los Fórmula 1. Aunque en F1 no se da una puntada sin hilo, ¿beneficiaría a Red Bull?“Los coches se ven fantásticos. Lo único que les afea son las aletas de tiburón. El año pasado planteamos a los equipos eliminarlo por cuestiones estéticas, ya que la ganancia de rendimiento que ofrecen es bastante marginal”. Christian Horner puso un 'pero' a la nueva Fórmula 1 a un elemento que se ha generalizado en todos los monoplazas con el nuevo reglamento. Incluso Mercedes probó ayer la suya, aunque diferente al resto por configuración y función.El equipo austríaco llevó en su día el tema a la reunión del F1 Strategic Group, tema que también llegó a la Comisión de F1, "pero fue unánimente rechazado por los equipos, es posible que pueda volver a plantearse el próximo año", explicaba Horner, quien atribuía a "la paranoia de la Fórmula 1" ese rechazo, sobre todo viniendo la propuesta de un equipo como Red Bull. ¿Por qué querrían eliminar Newey y los suyos las aletas de tiburón?Este elemento no es nuevo ni en Fórmula 1 ni tampoco en el Mundial de Resistencia. Pero mientras que en este certamen se impuso por razones de seguridad (frenar el desplazamiento lateral cuando los coches se salían de la pista y evitar su vuelco) en aquella se ha generalizado con los nuevos alerones traseros de los monoplazas, más bajos y anchos. Con estos y el incremento de anchura de los neumáticos, los monoplazas han ganado resistencia aerodinámica en las rectas, a costa de perder velocidad punta.La aleta ayuda a mejorar el flujo de aire que llega hacia el alerón trasero, evitando las turbulencias de esa zona tradicionalmente sin carrocería que va desde el capó del motor hasta el alerón trasero. "Desafortunadamente, (la aleta) es consecuencia de las reglas, pero es algo que debía haberse afrontado rápidamente", en referencia a las "zonas grises de normas muy complicadas", como ayer hacía alusión también en referencia al tema de las suspensiones.Probado y confirmado; estos f1 ya son otra cosa!“Si le preguntas a nuestros expertos en aerodinámica, seguro que quieren mantenerlo”, reconocía el dirigente de una escudería caracterizada por ser la más audaz y efectiva en el terreno aerodinámico. ¿Entonces por qué el equipo austríaco pedíría eliminar entonces las aletas? "Los coches tienen una presencia más agresiva, parecen más potentes, y es un error ignorar la estética del coche", explica el responsable de un equipo que este año ha llamado la atención con un RB13 que incorpora un morro en forma de aspirador, no precisamente estético en comparación con el de Mercedes y Toro Rosso, por ejemplo.Para muchos, la propuesta de Red Bull ha resultado sorprendente, porque es la primera vez que se escucha semejante argumento del equipo que ha determinado la vanguardia aerodiámica en los últimos años. Algunos escépticos han querido ver una maniobra para evitar que los rivales pudieran mejorar el rendimiento en una zona en la que sus ingenieros eran capaces de lograr una gran eficacia aerodinámica sin aleta.Una fuente de El Confidencial que se pasea entre el paddock de F1 y de las motos comentaba recientemente que la principal diferencia entre ambos mundos es que en MotoGP las carreras son más vistosas porque en la confección del reglamento los equipos trabajaron por un interés común con la Federación y la organización. Algo que veía “imposible” en la F1 porque “todo el mundo mira para su lado y no existe la filosofía de mirar por el conjunto”. Como ejemplo reciente ponía la desaparición de tres equipos pequeños: HRT, Caterham y Marussia, luego Manor. “Si interesa para el espectáculo que haya más coches en pista, ¿por qué dejaron que murieran? Porque de la manera en la que está montado el chiringuito les va bien. No quieren repartir en más porciones la tarta”.¿Estaba Horner hablando por el bien general por la estética de la nueva Fórmula 1 o existía otros intereses que le beneficiaban? Por si acaso, todos los equipos le dijeron que preferían unos Fórmula 1 menos estéticos, pero más efectivos.