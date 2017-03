por bigbossf1 » Hoy, 15:47

puestos a opinar, me da pena que lo cambien este año, Monza sería ideal para comparar tiempos y ya no se podrá hacer, ojalá lo retrasasen para el año que viene, dicho eso, esta nueva configuración a falta de verla en fotos reales, ver como van los coches por ahí y tal me gusta, lo malo es la desaparición de la curva grande,ahora la primera curva será lo que queda de curva grande, una curva rápida a derechas, luego la nueva chicane que me da la sensación que será rápida,no se como afectará a los adelantamientos eso, si bien la recta principal será mas larga,esa curva rápida y la nueva chicane igual le viene bien o mal, ya lo veremos, la grava en parabólica es bien, a ver si lo ponen como antes o que hacen, por lo demás habrá pequeñas modificaciones en las lesmos y poco mas, a mi me gusta el cambio a falta de ver mas, habrá que ver como funciona una vez pongan los coches en pista, me pregunto si lo estrenará la F1 o para la carrera de las Blancpain ya estará listo...Edito:Me meo de risa aunque no se si tener miedo o que, justo hoy he dicho que ojalá se retrase esta nueva configuración y según Albert Fábrega así va a ser https://twitter.com/AlbertFabrega/status/838041920957988864 van a usar la misma configuración que en años anteriores así que si podremos ver si se supera el récord en la actual Monza, lo que no se es si pondrán grava en parabólica o no...