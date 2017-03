por GTO » Hoy, 13:18

Las notas de la primera semana de test de F1El McLaren de Fernando Alonso rindió por debajo de lo esperado en la primera semana de testEl McLaren de Fernando Alonso rindió por debajo de lo esperado en la primera semana de test (Manel Montilla - Manel Montilla)La temporada 2017 ya está en marcha. El Circuit de Barcelona-Catalunya acogió una primera semana de test de la que se pueden extraer las primeras impresiones para empezar a realizar el boceto que empezará a ganar color el día 26 con la celebración del GP de Australia.De los ‘top’, ha sorprendido Ferrari, sigue a lo suyo Mercedes y se esconde por el momento Red Bull. Alonso y Sainz no pueden estar contentos, a la espera de lo que pase la próxima semana.10- FERRARI DESPIERTA DEL LETARGOPoco más se le puede pedir a la Scuderia teniendo en cuenta que 2016 fue una temporada realmente aciaga. Las balas rojas virtualmente superaron en cuanto a tiempos a Mercedes, teniendo en cuenta los compuestos utilizados en las plusmarcas, y tanto Sebastian Vettel como Kimi Raikkonen completaron jornadas maratonianas sin sufrir problemas. El 2017 pinta bien para los de Maranello.9- MERCEDES RODÓ MÁS QUE NADIESi no tiene el 10 es porque a pesar de dominar la tabla de tiempos con Bottas, lo hizo con ultrablandos mientras que Ferrari se quedó a menos de tres décimas calzando blandos. Pero Mercedes ha hecho un excelso trabajo para ser la escudería que más ha rodado en estos test con un total de 558 vueltas. Han acumulado kilómetros y han dado sensación de que lo mejor está por llegar.8- RENAULT VA MUY EN SERIOLos planes de Renault contemplan estar luchando por el título antes de 2020, pero puede que este curso ya empiecen a ser habituales de la zona puntos. La marca del rombo ha sorprendido en esta primera toma de contacto de 2017 equiparándose en tiempos a Red Bull. Y en cuanto a fiabilidad también se han mostrado más que competitivos.7- SAUBER Y HAAS DARÁN MUCHA GUERRASobre el papel estaban predestinados a la parte más retrasada de la parrilla, pero por lo que se ha visto en estos primeros cuatro días, Sauber y Haas han hecho muy bien sus deberes. Tanto los de Hinwil, con motor Ferrari de 2016, como la escudería estadounidense, con la nueva edición del mismo motorista, se han mostrado por encima del rendimiento esperado y no renuncian a nada.5- RED BULL ESCONDE SUS CARTASLa escudería Red Bull no destacó en cuanto a tiempos viéndose superada por Mercedes y Ferrari en el inicio de un curso en el que se espera que luchen por el título, pero el mensaje de Daniel Ricciardo al atender a la prensa deja entrever que los de Milton Keynes están escondiendo sus cartas. En esta primera semana no brillaron pero los planes marchan según lo previsto.Los ingenieros de Red Bull, concentrados durante los test del Circuit de Barcelona-CatalunyaLos ingenieros de Red Bull, concentrados durante los test del Circuit de Barcelona-Catalunya5- GIOVINAZZI, SUPLENTE CON FUTUROPascal Wehrlein estuvo en el Circuit de Barcelona-Catalunya para atender compromisos promocionales de Sauber, pero los problemas de espalda que arrastra de su accidente en la Race of Champions de diciembre hicieron que en pista le sustituyese Antonio Giovinazzi. El suplente de Ferrari rindió a un gran nivel demostrando que es solo cuestión de tiempo que tenga asiento titular en la F1.4- TEST SOBRE MOJADO POCO EFICAZPascal Wehrlein estuvo en el Circuit de Barcelona-Catalunya para atender compromisos promocionales de Sauber, pero los problemas de espalda que arrastra de su accidente en la Race of Champions de diciembre hicieron que en pista le sustituyese Antonio Giovinazzi. El suplente de Ferrari rindió a un gran nivel demostrando que es solo cuestión de tiempo que tenga asiento titular en la F1.4- HONDA FRUSTRA A MCLARENLas optimistas expectativas que hablaban de un 2017 exitoso para McLaren duraron una vuelta, la de instalación que completó Alonso el lunes antes de tener que regresar al box por problemas con el motor Honda. Estos persistieron el martes y dieron un respiro el miércoles y el jueves, pero los de Woking están todavía muy lejos de ser verdaderamente competitivos en esta Fórmula 1.4- MUCHO POR MEJORAR EN TORO ROSSOToro Rosso abandonó a finales de 2016 a Ferrari como motorista para pasar a ser propulsado por Renault, pero por lo visto en estos cuatro primeros días de test, queda mucho trabajo por hacer en Faenza. El equipo para el que pilota Carlos Sainz sufrió varios problemas en cuanto a su unidad de potencia que hicieron que fuese la escudería que menos rodó en estos primeros ensayos con solo 183 vueltas.0- LANCE STROLL PAGA LA NOVATADALance Stroll no olvidará fácilmente su bautizo en la Fórmula 1. Primero trompeó el martes cuando apenas había completado 12 vueltas, y el miércoles no solo se fue a la gravilla poco antes de finalizar la sesión matinal, sino que por la tarde acabó chocando contra las protecciones. Un aterrizaje de pesadilla en la F1 para el que muchos tachan de ser un ‘piloto de pago’.