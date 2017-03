por GTO » 08 Marzo 2017, 16:32

TRES ACCIDENTES EN LA PRIMERA SEMANA DE TESTSStroll responde a las críticas: "He trabajado duro para llegar aquí"El piloto canadiense es el actual campeón de la FIA F3Acepta la falta de experiencia, pero insiste en que se ha ganado su asientoLance Stroll ha respondido a las críticas que recibió tras los tres accidentes de la semana pasada. En dos de ellos, el canadiense provocó que el trabajo del equipo en pretemporada se suspendiese y eso ha desembocado en todo tipo de opiniones en prensa y aficionados."Sé que estoy preparado", ha explicado Stroll al diario Journal de Montreal. "He ganado campeonatos y he llegado a la F1. No tengo dudas de que merezco este lugar", ha insistido.Stroll ya ha visto que se ha creado una página web que ordena de forma cronológica sus accidentes -www.hasstrollcrashedyet.com, en español ¿ha chocado ya Stroll?-. Este tipo de página ya se vio con la figura de Pastor Maldonado y pronto se le ha colocado la medalla de piloto kamikaze al canadiense. Esa etiqueta no gusta al actual campeón de la Fórmula 3, así que ha decidido contestar."Para tener la superlicencia debes obtener un mínimo de 40 puntos y los conseguí. La gente tiene derecho a opinar, pero no leo lo que dicen. Mi trabajo es pilotar un coche de carreras. He trabajado duro para llegar hasta aquí", ha proseguido Stroll.Si bien es cierto que el de Williams llega con un gran campeonato bajo el brazo, la F1 de 2017 es complicada para un debutante. De hecho, el propio Lewis Hamilton ha mencionado que esta temporada es de las más díficiles para debutar, debido a la exigencia de los monoplazas. Para Stroll esa inexperiencia puede jugar un papel importante, pero se ha preparado para el reto que supone la nueva F1."No creo que sea un debut complicado. Sí que es verdad que la falta de experiencia está ahí, pero me siento cómodo pese a que los coches tienen más agarre y son más rápidos en las curvas que antes. La F1 es la categoría más importante del deporte motor y me he preparado a conciencia para ello. No tengo dudas de mi habilidad para rendir", ha expresado Stroll para finalizar.