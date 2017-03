por vx2war » Ayer, 11:13

Txus escribió: No se hasta que punto se esta exagerando el desacierto o falta de ritmo de Honda. Me explico:



-Honda ha hecho un motor que promete estar a la altura de la especificacion de Mercedes de 2016. Les doy hasta Melbourne para ver si es cierto o no.



-Todos los años que hay cambios importante en las UP de todos los equipos, hay muchos fallo como estos y como los que esta teniendo Renault. Estas UP son realmente muy complejas. Y Renault lleva mas años desarollando este UP que Honda.



-No hay tokens, lo que significa que arriesgar no pasa tanta factura. La unica manera de alcanzar a Mercedes rapidamente era arriesgando. Si se equivocan, pueden hacer todo los cambios que les de la gana para solucionarlo, cosa que en 2015 no podian.



Lo que si entiendo es que Mclaren este hasta el gorro. Tienen un buen coche que no pueden desarollar (pese a todo lo que ciertos "prensa" ha dicho) y saben que podrian estar ahi cerca de no ser por la UP.

Pero estan sufriendo ni mas ni menos que el precio de las prisas o de el querer arriesgar



Cierto es que la posibilidad de modificar el motor sin restricciones les deja un margen de maniobra grande, pero eso no quiere decir que acierten con la tecla/as para lograr un motor competitivo.Tu mismo lo dices, Renault no es ningún novato en esto y no lo consigue, Y eso teniendo 2 escuderías en las que probar y de las que sacar información.En esto siempre hay 2 variables que ignoramos.1. Honda puede mejorar al tener libertad para modificar el motor. Pero es que los demás también. No solo son ellos los que pueden probar.Mercedes se dice que este año han dado un salto enorme en rendimiento del motor. Y ya estaban muy por delante. Además Mercedes tiene 3 escudería para hacer pruebas. No 1 sola.2. Honda tal y como comente antes de estrenarse su primer año con McLaren (de esta época de reacción) Honda paso muchos años en la F1 siendo que equipo que mas presupuesto gastaba y no logro ganar nada. Por lo que aquella euforia inicial termino desinflándose.Es cierto que lo intentaron con un concepto diferente y eso es algo muy bueno, pero no acertaron y perdieron 2 años. Ahora cambian la idea y toca empezar con un motor nuevo, con el que puede que tampoco aciertes.EN la F1 todo el que esta metido sabe hacer las cosas y esa tendencia que hay para despotricar del trabajo de algunos equipos la verdad es que no me gusta. Lo que muestra cuando marcas como Ferrari, Renault o Honda en estas fechas que nos tocan, No son capaces de igualar a Mercedes habla mas del grandísimo trabajo que ha logrado Mercedes que mal del resto.Nos cuesta mucho reconocer la genialidad.Si un señor descubre el teléfono y el resto no, No significa que el resto de la humanidad sea retrasada, si no que ese es un genio.Dicho esto, espero que todos se acerquen a Mercedes y podamos ver un mundial con 3, 4 o 5 escuderías peleando en la cabeza.