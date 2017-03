por GTO » Ayer, 15:24

tatostrom escribió: No creo yo que el cambio de nombre influya demasiado, si estas son todas las ideas que aportan los nuevos dueños del cotarro apañados estamos.

No hombre, ya esta to apañao... han tenido varios meses de reuniones y negociaciones para darle un nuevo dinamismo e interés a la Gp2, buscaron la manera de que realmente hubiera espectáculo y se convirtiera en la antesala de la categoria reina, valoraron muchas opciones, que si 2gp, que si F1´5 que si moto2 pero ya estaba pillao, y de repente, todo cambio...Cuando alguien llevaba preparada una idea revolucionaria... Levanto la mano en la ultima reunión y dijo, como la formula 1 se llama F1, ¿por que no ponemos a la Gp2, F2? y otro dijo, Claro, asi los pilotos entenderán que tiene que pasar por la F2 para luego ir a la F1.... EUREKAy se fueron de mariscada a celebrarlo.