PODRIAN BAJARSE HASTA CINCO SEGUNDOS EN MAYO¿Pilotos de carreras o de combate? Nunca la F1 ha llegado tan lejosLa Fórmula 1 nunca ha vivido un incremento de prestaciones como el de la presente temporada, una dinámica espectacular que tan solo acaba de empezar06.03.2017 – 22:04 H.“Es impactante. Incluso ahora hablamos de curvas de 5g. Quizás algunos doctores inteligentes nos dirán que estamos cerca de alcanzar el punto de perder el conocimiento”. Con esta llamativa imagen, Paul Hembery quería visualizar la impresionante escalada de prestaciones alcanzada en la Fórmula 1 tan solo en la primera semana de 2017. Estos coches amenazan con batir los récords de circuitos establecidos en épocas pasadas.Pérdida de visión periférica, del color, la nitidez y la visión de túnel… Son los primeros síntomas de rondar el desmayo a consecuencia de las fuerzas g, una situación bien conocida por los pilotos de aviones de combate. La sangre no llegará al río, pero nunca en la historia de la F1 se había alcanzado el salto que se está viviendo en 2017. Y solo es el inicio en la evolución de los nuevos monoplazas. ¿Hasta dónde podría llegarse en pistas como Spa o Suzuka?Tres segundos de una tacada y para empezar35-40 KM/h más rápido, y ya íbamos a 220 km/h el pasado año levantando mucho el pie”, explicaba Daniel Ricciardo en referencia a la famosa curva 3 de Montmeló, en subida y acelerando a fondo. Una zona que está sirviendo como primera piedra de toque –al igual que la 9- para los nuevos monoplazas. “Es un gran salto, no uno gradual, y todo nos va a llegar muy rápido en algunos circuitos. Va a incrementarse todo, la intensidad, la parte física, el factor fatiga, y a mí me gusta. Es lo que la Fórmula 1 debería ser”.[Cómo Ferrari está dejando alucinado a los rivales tras su primera semana]Los fabricantes limitaban la potencia de sus motores en la primera semana. La carga de combustible se desconoce, pero pocos monoplazas rodaron ligeros y a la búsqueda de prestaciones. Estos próximos días se incorporan novedades aerodinámicas, con motores más potentes y monoplazas más perfilados en su desarrollo. Aún así, el primer día de 2016 en Montmeló, Sebastian Vettel marcó 1:24.939 con neumáticos medios. Este año, Lewis Hamilton logró mejor tiempo de la primera jornada con 1:21.765 y goma blanda, mientras que el piloto alemán terminaba con el compuesto medio en 1:21.878. De golpe, casi tres segundos para empezar.El mejor tiempo en la configuración actual de Montmeló era de 1:19.954 en el Q2 de 2008 a manos de Rubens Barrichello. Bottas bajó la pasada semana a 1:19.705 con goma ultrablanda, confirmando Hamilton que el equipo alemán no realizó ninguna tentativa con el W08 descargado de combustible. Fernando Alonso reconocía en Istagram estos días que Mercedes “podría haber logrado 1:17 altos…”. Para valorar los cronos actuales, por ejemplo, cabe recordar que los monoplazas actuales pesan casi 130 kg más que los de aquella época.¿Cuál será el ritmo de los más fuertes?¿Y que pasará en el próximo Gran Premio de España? En 2016, la pole de Hamilton quedó en 1.22.000. Si se confirmaran las proyecciones, podrían bajarse hasta cinco segundos el sábado. Mario Isola, manager de Pirelli, aventura unos cálculos aproximados. “Creo que estaremos el último día en torno a 1.18”, refiriéndose a un listón dejado por la pretemporada que podría servir como referencia para la carrera, “Barcelona es la primera prueba donde muchos equipos introducen nuevas evoluciones, de modo que si tenemos 1.18 en simulación de entrenamientos al final de la pretemporada, durante el gran premio ese será el ritmo”. Si Barrichello alcanzó 1.19 en una sesión clasificatoria en 2008, ¿cómo afrontarán los pilotos rodar en esos tiempos –o menos- durante toda una carrera?Porque, además, se ha comprobado esta semana pasada que los nuevos neumáticos italianos aguantan una eternidad, lo que permitirá a los pilotos atacar y a los más fuertes imponer un elevado ritmo medio. "Creo que este año serán auténticos gladiadores con estos coches", declaraba Nico Rosberg, que se acercó a Montmeló para ver los monoplazas de cerca, "porque les llevarán a sus límites físicos. Podríamos incluso ver a los pilotos perder la victoria por quedarse fuera de combate físicamente, y es lo que necesitamos"."Sin duda, es el coche más rápido que nunca he pilotado en Fórmula 1. Vamos a fondo en curvas como nunca antes", explicaba un emocionado Lewis Hamilton tras probar el W08 en Montmeló. "Podía salir de algunas sintiéndome como un niño en una montaña rusa". Si esto empieza así ¿cómo serán la zona de Becketts en Silverstone, la bajada de Pouhon en Spa, o las eses de Suzuka dentro de unos meses?