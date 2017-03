por GTO » Ayer, 20:15

La Fórmula 1 busca recuperar su audienciaLa pasada temporada fue la primera en la que el gran circo del motor fue retransmitido en España íntegramente a través de Movistar+, a excepción del GP de España, que por ser considerado de interés general fue emitido en abierto. El número de espectadores que siguieron el mundial cayó un 86%, sumando una audiencia acumulada de 6,7 millones de espectadores en los 21 grandes premios del campeonato (teniendo en cuenta emisiones en directo y redifusiones, no incluidas las de Teledeporte). En Reino Unido, el número de espectadores cedió un 24%, mientras que en Alemania, donde aún se retransmite en abierto, se mantuvo en línea con la temporada. De media, cada gran premio fue seguido en España por 320.000 espectadores. Esta cifra también incluye los espectadores del GP de España en La 1 y en TV3, con diferencia, la carrera con mayor repercusión, pues concentró a casi tres millones de personas frente al televisor, siendo la única que creció en público respecto al año anterior, según los datos de audiencia elaborados por Sofres.Al paso al canal de pago hay que sumar que se ha producido un descenso en el interés por este deporte entre el público español, motivado por el mal rendimiento de McLaren Honda y Fernando Alonso y un discreto comportamiento de Carlos Sainz Jr. en Toro Rosso. La falta de grandes protagonistas nacionales destaca más si se compara con la audiencia de MotoGP. El campeonato de motociclismo cedió un 30% en público en 2016 en el trasvase al canal de pago. No obstante, además de contar con cuatro carreras en territorio español (emitidas en abierto) en la competición participan hasta 10 pilotos españoles, lo que hace que la media de espectadores se sitúe en los 392.900 espectadores, según Dorna. Tanto la F1 como MotoGP podrán verse este año también en Vodafone.TendenciaEl consumo de entretenimiento a través de canales de pago es una realidad que afecta a todos los deportes desde hace años. En el caso concreto del mundo del motor, se trata de una tendencia que, iniciada ya hace cinco temporadas, continúa en crecimiento.La estrategia de negocio para las operadoras pasa por ofrecer contenido además de exclusivo, de mejor calidad y con más señales. Se estima que los derechos de televisión ya representan más del 35% de los ingresos de la Fórmula 1, competición que pierde paulatinamente espectadores (y espectáculo) en los últimos años: de los 425 millones de 2014, a 400 millones en 2015. La pasada temporada habría cerrado en 390 millones en todo el mundo. Otro mercado que se vio resentido es Reino Unido, con un descenso del 24% respecto a 2015. Las retransmisiones de la F1 en el país se las reparten Channel 4 (con diez carreras en abierto) y Sky para sus abonados. A partir de 2019, Sky pasará a emitir todo el mundial en exclusiva hasta 2024, por unos 40 millones de euros al año. La media de espectadores en Reino Unido, cuna del deporte de motor, se sitúa en el entorno de los tres millones por gran premio. Sky también controla los derechos de la F1 en Italia, donde sigue la misma política que en Reino Unido, retransmitiendo la mitad de las carreras en abierto (en Rai).Otro de los países con mayor afición en Europa es Alemania, donde se mantiene la cifra de seguidores en los 4,7 millones de espectadores de media por carrera, impulsados por Nico Rosberg, campeón de 2016, y por los buenos resultados de Mercedes; pero, sobre todo, porque aún se mantiene en abierto, a través de RTL que finaliza contrato esta temporada. La división alemana de Sky emite también la competición para sus abonados. Destaca un crecimiento de público en Brasil y EEUU, del 15% y el 9%, respectivamente. No son mercados comparables, pues en Brasil, la media de espectadores por carrera se sitúa en los 27 millones, frente a los 790.000 de USA. En México, donde todas las carreras se emiten en canal de pago salvo la del país, la audiencia creció un 1%; 150.000 espectadores por carrera de media. Hay que tener en cuenta que los horarios de las pruebas para la región americana no son los más beneficiosos. Los nuevos dueños del motor, Liberty Media, expertos en consumo de televisión, buscarán a través de la creación de mayor espectáculo y de la ampliación del calendario, sobre todo en América y Asia, hacer rentable este negocio para los operadores televisivos que, en Europa, han realizado enormes desembolsos para contar con el mundial en su parrilla.