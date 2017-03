por GTO » Ayer, 17:52

Alonso: “Ya no tenemos que conducir como niños pequeños”El ovetense celebró el cambio de reglamentación tras probar su nuevo monoplaza, al margen del rendimiento del MCL32Fernando Alonso, en los test de pretemporada en BarcelonaFernando Alonso, en los test de pretemporada en Barcelona (Pere Puntí - Pere Puntí)Si hay algo positivo en la pretemporada de Alonso con un McLaren MCL32 lleno de problemas de fiabilidad y potencia en su motor Honda, son las sensaciones que le aportan los nuevos coches en pista tras el gran cambio de reglamentación que se ha impuesto esta campaña en el ‘gran circo’. Tanto es así que el asturiano celebró tras su último día de test en Montmeló que ya no haya “que conducir como niños pequeños” los monoplazas en pista.“La forma en la que podemos atacar las curvas, cómo se siente el agarre, ha sido una bonita sorpresa. Podemos conducir de la forma que queremos y no como niños pequeños para no sobrecalentar los neumáticos, es la mejor forma de sentir un coche de Fórmula 1”, apuntó al corralito de televisiones el ovetense.Además, al ser preguntado por la dureza física de los nuevos monoplazas y si ello podría hacer que algún piloto tuviera problemas para terminar una carrera por agotamiento, el español se negó rotundamente e incluso bromeó, aconsejando que “desayunen bien” y que los pilotos tomen “un buen revuelto” para coger energía.“No se conducen a una mano como el año pasado, pero tampoco hay que exagerar”, agregó el asturiano, apuntando que los coches son más exigentes físicamente pero que no tanto como se ha descrito en los últimos meses.En este sentido, MD pudo saber que el español no ha realizado ningún plan específico de trabajo para este 2017, sino que ha realizado la preparación como cada año, debido a que ya tiene experiencia con monoplazas más duros físicamente como los de 2005, y mantiene una rutina similar desde sus inicios, modificado levemente a lo largo de los años en función de los resultados físicos obtenidos.