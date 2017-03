por Trupon » Ayer, 23:22

Los equipos acuerdan nuevos detalles para las salidas en mojado

Estará prohibido entrar a cambiar neumáticos durante las vueltas con Safety Car

No se podrá entrar al pit-lane hasta que se haya completado una vuelta entera

Los pilotos que salgan desde el pit-lane podrán dar vueltas detrás del coche de seguridad

PABLO MENA | 13 MAR 2017Los equipos de la parrilla de Fórmula 1 han acordado por unanimidad una serie de condiciones a la hora de lanzar las carreras en situaciones de lluvia o relacionadas con cuestiones de seguridad. Entre ellas, los pilotos que empiecen la carrera desde el pit-lane tendrán la posibilidad de completar las vueltas detrás del Safety Car. Además, se establece la prohibición de entrar a boxes antes de que se marche el coche de seguridad.A tan solo dos semanas de que dé comienzo la temporada 2017 de Fórmula 1 en Melbourne, el Consejo Mundial del Motor ha determinado las condiciones en las cuales se regirán las carreras en mojado y la reanudación de las mismas, ya sea por cuestiones climatológicas o cualquier otro factor relativo a la seguridad de los pilotos. Para ello, la totalidad de los equipos que integran la parrilla han llegado a un acuerdo unánime que tiene como objetivo primordial preservar el espectáculo.Entre los apartados definidos, y tal y como los recoge el portal Autosport, se expresa la obligatoriedad de montar neumáticos de lluvia extrema cuando la carrera tenga ponerse en marcha detrás del coche de seguridad. Además, la primera vuelta que se complete detrás del mismo no quedará contabilizada en el cómputo global de la carrera, siendo considerada, por lo tanto, una vuelta de lanzamiento. Tampoco estará permitido entrar a boxes para efectuar un cambio de neumáticos y cambiar a intermedios o gomas de seco mientras esté el Safety Car en pista. Quien incumpla esta norma, se verá obligado a comenzar la carrera desde el pit lane.Por otro lado, tampoco se podrá efectuar dicha maniobra en la vuelta que se marche el Safety Car, es decir, seguirlo por la calle de boxes. Vulnerar este apartado acarrearía un stop&go de diez segundos. Un caso particular es el de aquellos pilotos que tengan que partir desde el final del pit-lane, que como novedad tendrán la oportunidad de unirse al grupo de coches que siguen al coche de seguridad con tal de evaluar las condiciones del asfalto, que no obligatoriedad. En caso de optar por esta alternativa, deberán enfilar igualmente el carril de boxes a la hora de reanudar la carrera, para partir así desde el lugar que les corresponde. Permanecer a la espera en el garaje podría ser una ventaja, teniendo en cuenta que deberían ahorrar menos combustible, pero los equipos han llegado a la conclusión de que la diferencia de masa es un lastre mayor.Igualmente, adelantar estará prohibido durante el periodo de Safety Car, y solo se permitirá de forma puntual en la salida del pit lane a aquellos que deban situarse de nuevo en la posición en la que se encontraban antes de detener la carrera. El director de carrera, por su parte, seguirá reservándose el derecho a detener el evento si las condiciones no mejoran durante las vueltas detrás del Mercedes AMG GT, motivo por el cual regresarían todos de nuevo al carril de boxes. Si esto sucede, no habría un nuevo posicionamiento en la parrilla de salida.