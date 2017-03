por Trupon » Ayer, 22:23

Hill funda la PRDA, una asociación para dar voz a los pilotos

Espera que a pesar de ser un proyecto nuevo, sume el apoyo de pilotos y aficionados

También confía en ser la voz de los corredores en materia técnica

REDACCIÓN | 14 MAR 2017Damon Hill ha decidido lanzarse y fundar la PRDA –Professional Racing Drivers Association–, una asociación que tiene como objetivo dar voz a muchos pilotos que actualmente no tienen debido a la presión existente en la actualidad por parte de equipos y promotores.De esta forma, el hijo de Graham Hill comienza solo en este proyecto, aunque no descarta que se sumen pilotos y aficionados poco a poco. El objetivo que se marca el expiloto de F1 es representar a los pilotos y darles importancia en el futuro.“La PRDA es un barco vacío en este momento. Mi esperanza es que se llene con pilotos profesionales y aficionados. Esperamos que pueda ser una sola voz a los temas que son relevantes. Podría ser un grupo de presión o en el futuro podría ser capaz de dar protección y representación a los pilotos profesionales y podría ser capaz de abordar cuestiones específicas. Sentí la necesidad de esto a lo largo de mi carrera en F1. Teníamos la GPDA, pero eso era principalmente para cuestiones de seguridad. El PRDA es para los deportistas reales de nuestro deporte”, ha explicado Hill en declaraciones recogidas por el portal Motorsportmagazine.com.Asimismo, el expiloto ha cargado contra la gran presión por parte de los altos cargos del deporte y equipos a los pilotos. Hill asegura que esto no debería existir y el piloto tiene que mostrar tal y como es. En referencia a ello, el británico cree que hoy en día es complicado que exista un James Hunt o un Graham Hill."Me avergüenzo cuando oigo a las autoridades del deporte aconsejando que los pilotos deben promoverlo. Deben ser libres para promocionarse como individuos. Esa es la mejor promoción que podrían darle al deporte. Necesitan ser libres. El carisma de los pilotos es lo que ha hecho que el deporte sea grande, pero se ha hecho cada vez menos visible. En la F1 de hoy en día sería difícil concebir un James Hunt o un Graham Hill que dan rienda suelta a su "yo" natural de la manera que ellos lo hacían en su época", ha proseguido.El campeón del Mundo en 1996 reconoce que en la actualidad hay pocos pilotos que rompan las reglas y tengan total libertad para expresar lo que sienten acerca de algo. Aún así, a este selecto grupo de pilotos –como Hamilton, Alonso y Button–, les ha costado labrarse su fama dentro de la Fórmula 1."Unos pocos excepcionalmente talentosos - los "Alonsos y Hamiltons" - han logrado estar por encima de todo eso, pero son excepcionales. Su talento los ha hecho suficientemente poderosos para que sus alas no sean cortadas de la misma manera. Han tenido que luchar duro para hacer eso. ¿Es justo? ¿Es saludable para el deporte?", se pregunta.En cuanto a ejercer una posible presión en materia técnica, Hill no descarta que su nueva asociación pueda tener voz: "Si, por ejemplo, los reglamentos técnicos van en una dirección que significa que los conductores no pueden acercarse al coche de enfrente, podríamos ser capaces de presionar por diseños que van en sentido opuesto. En este momento los conductores no tienen voz en eso", finalizó.