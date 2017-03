por GTO » Ayer, 23:24

Marc Gené sobre los cambios en la Fórmula 1: “Los nuevos coches son un acierto”La llegada de Liberty Media a la dirección de la Fórmula 1 ha sido, por una parte, bien recibida, pero por otra sigue teniendo detractores. Entre los que apoyan el proyecto de este grupo empresarial norteameticano, se encuentra el piloto español Marc Gené, que actualmente trabaja para Ferrari.Con la introducción de un nuevo reglamento que favorece la velocidad en el paso por curva de los monoplazas, la mayoría del paddock se alegra de ver coches que recuerdan a los años 2009 o 2010. El aumento de la carga aerodinámica crea monoplazas mucho más espectaculares, que además, son mucho más rápidos en cada vuelta. Marc Gené comenta este aspecto en una entrevista al medio ‘Europa Press’.El de Ferrari asegura que no solo se aumentará el espectáculo en pista, dando mayor emoción a los aficionados durante las carreras, sino que los pilotos también disfrutarán pilotando y buscando el límite. Un factor clave que se ha puesto en duda es el de los adelantamientos, ya que al acortar la distancia de frenada las posibilidades de adelantar son más escasas. Además, seguir al coche de delante se convierte ahora en una tarea más complicada, al estar aspirando aire sucio.Gené se muestra satisfecho con el ritmo y la fiabilidad mostradas por Ferrari durante los test en Barcelona. El equipo de Maranello fue el segundo equipo con más vueltas en su casillero, con unos tiempos muy competitivos además. De todas formas, el piloto catalán no se confía, y sabe que hasta Melbourne todo está en el aire.Aunque Marc está a favor de la toma de posesión de Liberty Media, reconoce la labor de Bernie Ecclestone al frente de la Fórmula 1 durante tantos años, convirtiéndola en lo que es hoy en día.Los nuevos propietarios y directivos son, según Marc, el equipo perfecto para ocuparse de hacer la categoría reina del automovilismo, más grande y mejor, como asegura su CEO Chase Carey. El papel de Ross Brawn como director deportivo es algo que Gené valora muy positivamente.Para finalizar la entrevista, Marc tuvo unas palabras para el piloto español con mejor proyección de la parrilla, Carlos Sainz. Al igual que la mayoría del paddock, el catalán destaca la gran temporada que realizó Carlos en 2016, y defiende la decisión de Sainz quedándose en Toro Rosso una temporada más.finaliza.