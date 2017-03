Hamilton: "Ferrari ha hecho un trabajo fantástico y aún tiene más potencial"Esta pretemporada no ha sido igual que la de los tres últimos años. Con el nuevo reglamento, Mercedes no ha sido el más rápido. Sorprendentemente, ha sido Ferrari el que ha dado un paso adelante inesperado, protagonizando la sorpresa más positiva de las dos últimas semanas. Lewis Hamilton les ha reconocido el excepcional trabajo que han realizado. "No sé si puede ir tan rápido como ellos (Ferrari). Realmente no lo sé. Lo averiguaremos. Espero que podamos, pero ellos, como ya dije, han hecho un trabajo fantástico", dice reconociendo la labor de los de Maranello. A priori, el motor Mercedes sigue siendo el más potente de la parrilla, pero ahora el inglés duda. "¿Tenemos más potencial? El tiempo lo dirá. Una vez más nos hemos centrado en tratar de entender este coche y sacar el máximo provecho de ello", argumenta.Es consciente de que todavía les queda mucho por mejorar. "Hemos tenido altibajos y creo que no ha habido un día perfecto, pero hay mucho potencial en el coche para seguir creciendo, aunque admito que los demás parecen muy, muy rápidos", aseveró para Motorsport.comHace unos días, al ser consultado sobre Ferrari, Hamilton dejo caer que quizá iban de farol. Ahora, visto su rendimiento en la segunda semana de test, tiene menos dudas. "¿Eso dije? Tal vez lo hice... no me di cuenta de que lo estaba diciendo. Creo que han estado haciendo un trabajo fantástico y aún tienen más potencial. Creo que su ritmo esta semana ha sido realmente espectacular, y Red Bull también está ahí. No sé si llevaron su paquete actualizado a la segunda semana, pero por lo general siempre lo llevan a la primera carrera, así que seguro que tendremos una batalla muy difícil contra esos dos equipos", confiesa.Sobre la gran vuelta de Raikkönen para marcar el mejor tiempo de la pretemporada, Hamilton es consciente de que hay muchos factores que pueden afectar, pero no por ello resta crédito a Ferrari. "Por supuesto que hay otras cosas que pueden entrar en juego para reducir el tiempo, como las cargas de combustible y los mapas de motor. Lo bueno es que nadie lo sabe realmente. Parece que Ferrari está muy bien, eso seguro, no creo que sea suerte. Creo que su velocidad es real. Han hecho un gran trabajo", concluye.