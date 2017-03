por GTO » Hoy, 00:25

Liberty Media cree que Bakú no ayuda al negocio de la Fórmula 1Liberty Media cree que Bakú no ayuda al negocio de la Fórmula 1Liberty Media apenas lleva unos meses al frente de la Fórmula 1, pero su mano ya comienza a notarse. Poco a poco, los nuevos dueños de la competición van haciendo cambios en el “Gran Circo” para hacerla más accesible y llamativa para el espectador, como la derogación de la prohibición de realizar vídeos de los monoplazas durante los test de pretemporada.Pero Liberty Media quiere seguir propagando su sello, y ahora piensan en trabajar sobre el calendario de la Fórmula 1. Actualmente, el calendario cuenta con 20 carreras, aunque los americanos no descartan añadir más citas al mismo o eliminar algunas que no dan el rendimiento esperado, como es el caso de Bakú, que debutó en 2016.“Es nuestro trabajo hacer mucho más para ayudar a los promotores a tener éxito. Francamente, la actitud de Bernie era, ¿cuánto puedo extraer de ellos? Le oí llamarlos víctimas. Así que terminamos con carreras como Bakú en Azerbaiyán, donde nos pagan por una gran carrera, pero no hace nada para construir la marca a largo plazo y ayudar al negocio”, afirma Greg Maffei, CEO de Liberty Media.Maffei insiste en la importancia de tener promotores que aporten una buena suma de dinero a cambio de tener un Gran Premio, pero Liberty Media también quiere que les ayude a construir su nuevo producto, la Fórmula 1, algo de lo que no ven capaz a Bakú.“Nuestro trabajo es tener socios que nos paguen bien pero que también nos ayuden a construir el producto. ¿Qué están haciendo bien en las carreras más emocionantes, como Abu Dabi, Singapur o México? Tenemos que compartir eso con los promotores en cada una de las ciudades donde las cosas son menos exitosas”, finaliza el CEO de Liberty Media.