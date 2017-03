por jdvp » Hoy, 01:51

La situación en McLaren-Honda está lejos de ser la ideal. Muchos apuntan a que el acuerdo entre ambas partes que comenzó con una temporada decepcionante en 2014 puede verse abocado al divorcio prematuro. Es la opinión del expiloto y actual comentarista David Coulthard. Una de las voces autorizadas del paddock que considera que el fabricante nipón no cumple con las expectativas, y que de continuar por este camino debería abandonar y "hacer otra cosa"."Hay una preocupación real. Este es el tercer año de la relación; estaría bien decir, "Vale, son años de construcción para Honda, no tenían tanto tiempo como otros fabricantes', pero esto no es la Fórmula Excusa, esto es la Fórmula 1. O rindes, o dedícate a otra cosa", comentó el escocés en declaraciones a AutosportME.Además señala que la falta de rendimiento en los circuitos ha podido repercutir en todas las áreas dentro del equipo, que recordemos vivió el adiós de Ron Dennis –y de sus allegados– antes de que la temporada 2016 finalizara."Esto ha tenido un efecto realmente nocivo en el espíritu de equipo de McLaren, los sponsors y socios que han podido tener. Obviamente ha habido una turbulencia en la gestión y reestructuración y no es placentero para nadie ver a este histórico equipo atravesando por estas dificultades", apuntó."Claramente han existido dificultades de comunicación, porque si Honda y McLaren se hubieran comunicado correctamente en cuanto a dónde estaban con el rendimiento de su motor, ¿por qué habrían puesto eso en el coche –en lugar de esperar– hasta que el desarrollo fuera suficientemente competitivo? No puedes permitirte tener una temporada mala en Fórmula 1, no importa dos o incluso tres, que es lo que parece que va a ocurrir este año", comentó.Coulthard es consciente de la situación por la que atraviesa McLaren, y advierte que si Honda no mejora considerablemente a corto plazo, la ruptura entre ambas marcas puede ser inminente: "Ellos tienen que mantener la atención de rendimiento en Honda. Si ellos no son capaces de establecer objetivos y cumplirlos, porque claramente ellos no los han cumplido del año pasado a este"."Se rumorea de que su potencia es mejor que la que tenían el año pasado y hay algunos motivos y excusas de que la fiabilidad pero eso no cuenta. El rendimiento es lo único que cuenta en la F1 y si Honda no es capaz de cumplir con ese criterio de rendimiento, tienen que buscar un divorcio. Si no, podría continuar derribando a McLaren. Sin un buen compañero de potencia, no tienes nada", dijo para finalizar.