por scuderia ferrary » Ayer, 14:03

Ross Brawn ha confirmado que él y Jean Todt (presidente de la FIA) habían intentado traer las aletas de tiburón a la F1 antes de 2017 pero no a modo de aerodinámica, sino para los aficionados.La idea de Brawn era colocar el nombre o el dorsal del piloto en grandes dimensiones así los nuevos aficionados a la Fórmula 1 que no diferencian los cascos de cada uno de los pilotos puedan hacerlo durante la carrera. La idea no cuajó dada la negativa de los equipos."La parte frustrante es que Jean Todt no paraba de hablar de poner los dorsales en un lateral del coche así los aficionados en las gradas podrían identificar a quién están mirando", ha citado Brawn en declaraciones recogidas por Autosport."Porque no todos los aficionados reconocen a los pilotos por su casco… Tuvimos la idea de la aleta de tiburón, porque es una forma fácil de agregar un gran número al coche", ha reconocido."Pero la mitad de los equipos dijeron que no pondrían eso en sus coches, que era algo terrible. Lo testeamos incluso, tomamos fotografías y todo, pero todos dijeron que era horrible y que no lo querían", ha reiterado Brawn.A pesar del test que se hizo junto al equipo Mercedes en Magny-Cours, el equipo español de F1, HRT, durante la temporada 2011 colocó los dorsales de sus pilotos visibles en las aletas de tiburón precisamente (ver fotografía superior).En otras categorías, como en el WEC, los tres primeros clasificados de cada categoría llevan LEDs en los laterales indicando dicha posición para ser identificados en la noche de las 24 horas de Le Mans, por ejemplo.De hecho, en 2015 Charlie Whiting afirmó que podría ser posible extrapolar dicha idea al Gran Circo: "Tengo ganas de ver algo parecido a lo que tienen en los coches de resistencia. Creo que estaría bastante bien, si tuviera la abreviatura de tres letras de los pilotos, la bandera y ese tipo de cosas. Pero eso es difícil", concluyó Whiting.Brawn ha vuelto a experimentar en 2017 las respuestas negativas de aficionados y equipos, y por ello dijo recientemente que quizá era buena idea directamente eliminar las aletas de tiburón de la F1, aunque otros pesos pesados del paddock creen que podrían ser útiles para promocionar marcas comerciales, como Niki Lauda.