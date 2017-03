por scuderia ferrary » Ayer, 14:05

Carlos Sainz se enfrenta en 2017 a una temporada clave. Renault puso su mirada en el piloto español en 2016, pero Toro Rosso le mantuvo atado al equipo. Para 2018, la duda que sobrevuela Faenza es principalmente la identidad de sus pilotos. Sainz, al respecto, debe labrarse un futuro, pese a estar ligado a Red Bull actualmente. La forma de hacerlo: el carrera a carrera.En una rueda de prensa celebrada en el Jarama, Sainz ha dejado claro que el futuro inmediato pasa por Toro Rosso. Las primeras carreras de la temporada son siempre importantes, y el español no quiere saber de nada más que de lo que ocurra en pista a partir de la semana que viene. 2017 no tiene un planteamiento a largo plazo, sino a corto. Buscar un coche con el que luchar por el mundial, todavía lejos de los objetivos prioritarios."No me la planteo de ese modo -como búsqueda de un buen coche-. Me la planteo como que tengo la oportunidad de aprender por tercer año consecutivo en Fórmula 1 en un equipo que confía en mis habilidades, con un motor que va a evolucionar y con un coche competitivo, y con unas ganas de hacerlo bien increíbles", afirma el madrileño. "Sobre 2018, cuando acabe 2017 o cuando toque. Ahora mismo, sin hacer la primera carrera plantearme y decir ‘este año tiene que ser el año para saltar a este o ese equipo’ no sirve porque es quitar energía de un sitio. Toda mi energía está focalizada ahora mismo en Melbourne y en hacer una buena carrera, luego en China, Baréin… Voy carrera a carrera. A partir de ahí, ya veremos cómo está el tema".Con la cabeza bien amueblada, Sainz destaca que 2017 debe ser sobretodo una evolución personal propia. Los nombres de equipos no le importan, más bien el sentirse cómodo y evolucionar, algo fundamental en el Gran Circo. No se trata de llegar: se trata de llegar y mantenerse en la élite del deporte motor mundial. Los resultados serán los que pueda dar el monoplaza, y si puede ser, los mejores que el coche pueda ofrecer.“Yo quiero mirar atrás a finales de 2017 y sentirme igual de bien o mejor que como me sentía a finales de 2016. ¿Eso pasa por hacer más octavos o novenos? No lo sé, dependerá de lo que me deje hacer el coche. Sabéis que en la Fórmula 1 si no pasa nada en la carrera y tienes un coche para luchar del octavo al duodécimo, puedes acabar octavo. No puedes hacer más. Quiero mirar atrás a finales de 2017 y decir que acabé octavo todas las veces que podía acabar octavo, igual que el año pasado acabé sexto en las tres ocasiones que podía terminar sexto. Para mí, un año positivo sería eso”, continúa Sainz.Alain Prost mencionó que Sainz es carne de piloto para ir a Ferrari. Para Carlos, es un honor que Prost diga esas palabras. Como embajador de Renault y leyenda de la F1, Prost tiene cierta influencia, aunque el #55 es cauto, pues hay que trabajar duro, demostrar día a día la calidad. No sirve sólo tener reputación: hay que estar a la altura de esa reputación."Que una personalidad como Prost diga eso de mí, os podéis imaginar la ilusión que me hace. Hay pocas personas más importantes en la F1 que Prost. Si Ayrton Senna siguiese vivo, estarían al mismo nivel. Hace 3 ó 4 años no me hubiese imaginado que una persona como Alain hablase así de mí. Eso motiva, significa que hacemos las cosas bien, y hay que continuar esta línea de trabajo como sea", finaliza el español.