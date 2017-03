por scuderia ferrary » Ayer, 22:23

Bernie Ecclestone ha reconocido sentirse decepcionado por la actitud de Liberty Media, que a su parecer están intentando borrarle de la historia de la F1 y se ha mostrado claramente en desacuerdo de su forma de actuar con él."No hay nada que yo pueda hacer. Incluso sus trabajadores no tienen permiso para hablarme. Quieren deshacerse de la ‘era Bernie’", ha asegurado Ecclestone al Daily Mail."Siempre me dicen lo mismo, y quizá piensan que me pone contento, pero no es así. Me dicen que hice un gran trabajo pero que debemos seguir hacia adelante, y quizá tienen razón", ha matizado.La sorpresa –y quizá rencor– de Mr. E viene porque Liberty le dijo en primeras instancias que querían que se quedase en el cargo de CEO durante sus primeros años, pero no fue así finalmente."¿Me enfadé cuando Liberty me pidió que me vaya? No, porque si alguien compra un coche, quiere conducirlo”, metaforizaba Ecclestone. “Estuve decepcionado porque me pidieron que me quedase por tres años y yo dije que podía hacerlo."Estaba un poco sorprendido el día después de cerrar el trato cuando me pidieron que diese un paso atrás porque Chase (Carey) quería ser el jefe supremo”, ha explicado el británico."ENVIDIA" DE LA POSICIÓN DE CAREYParte del desencuentro ideológico entre Carey y Ecclestone viene por la fama del segundo por querer sacar más dinero para los accionistas que generar espectáculo para los aficionados."He intentado dirigir el negocio como CEO de una empresa que saca beneficios para sus accionistas. Sé que los antiguos accionistas (CVC) querían vender la empresa, y yo hice todo lo posible para sacar beneficios y que pudiesen vender", ha agregado."Me dejaban libertad para manejar las cosas del modo que yo pensaba que les gustaría. Tengo mucha envidia de Chase porque está una posición en la que le dejan hacer lo que quiere, cosa que yo no podía".RESTAURANTE DE 5 ESTRELLAS VS COMIDA RÁPIDAEcclestone está en desacuerdo con la forma de actuar de Liberty que podría acabar paulatinamente con la exclusividad que la Fórmula 1 siempre ha tenido como característica."Yo veo las cosas de forma diferente. Todo el mundo quiere ir a un restaurante en el que no hay sitio. Así que era muy estricto con los pases del paddock y su filosofía es más abierta", ha citado Ecclestone."Tienen una cultura americana y en las carreras americanas los boxes y el paddock están llenos de gente y puedes hablar con los pilotos y sentarte en sus coches. En F1 estábamos con un restaurant de cinco estrellas Michelin, no es un sitio de comida rápida. Pero quizá su cocina es más accesible. Quizá con ellos tenemos un mejor sabor", ha concluido.