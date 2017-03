por scuderia ferrary » Ayer, 22:27

Nico Rosberg ha reconocido que echa de menos las carreras y que está buscando la forma de volver a estar dentro de dicho mundo, eso sí, queda totalmente descartado hacerlo como piloto."Estoy evaluando nuevas posibilidades y estoy positivamente tranquilo en ese aspecto. Hay una cosa segura: quiero seguir con las carreras de algún modo, sea el que sea. No volveré como piloto, eso es indiscutible. Estoy agradecido, pero mi vida dio un giro cuando me retiré. Seguí a mi corazón y estoy totalmente contento por haberlo hecho con el título de F1", ha explicado en una entrevista al Sport Bild alemán.Una de las posibilidades para el treintañero podría ser tener un rol en la dirección de algún equipo, aunque él se ve más como 'coach' de jóvenes pilotos para guiarles en su ascenso hasta la categoría reina del automovilismo mundial."Ni he dicho que no (sobre ser jefe de equipo), porque hay muchas posibilidades. Sin embargo, por el momento estoy trabajando en proyectos sociales para ayudar a los niños menos afortunados. Quiero darles algo. Es una cosa que me importa mucho y tengo ganas de encontrar un proyecto en el que volcar mi corazón", ha confirmado Rosberg."Hay muchas posibilidades. Una podría ser ayudar a que los pilotos tengan éxito, como consejero o quizá en calidad de manager", ha concluido.