Max Verstappen ha sido cauto y a falta de tan solo una semana para la primera carrera de 2017, el piloto de Red Bull ha rebajado las expectativas y cree que serán el tercer mejor equipo, al menos durante la primera mitad del año."Debemos esperar y ver cuán buenos somos. Personalmente no creo que podamos ganar de momento. Pueden cambiar muchas cosas durante la temporada, pero aún no podemos ganar", ha reconocido Verstappen en declaraciones al rotativo holandés De Telegraaf.Pero Verstappen tampoco cree que las victorias vayan a ser cosa de uno en 2017, puesto que la rivalidad de Mercedes se podrá encontrar en Ferrari, que sorprendió durante la pretemporada."Ferrari ha sido muy rápido en los años anteriores también. Sin embargo, podrías decir que este año han mejorado aún más y ellos quizá sí puedan luchar por victorias", ha agregado."Mercedes estará allí y seguro que se han escondido durante los test un poco. Así lo hicieron en las pasadas temporadas", ha explicado en su web personal. "Para nosotros es complicado decir dónde estamos pero no creo que seamos el mejor equipo todavía"."Después de la clasificación de Australia sabremos cuál es nuestro rendimiento real, pero no saldremos con la idea de ir a hacer la Pole. Por el momento, creo que tanto Ferrari como Mercedes estarán por delante, pero espero que podamos remontar, como en 2016. Podemos hacerlo mejor este año, pero debemos trabajar duro para llegar a eso", ha concluido.