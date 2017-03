por scuderia ferrary » Ayer, 21:55

Es innegable que la Fórmula 1 ejerce una enorme presión sobre todos los pilotos del Gran Circo; ya lo vimos con la reciente retirada de Nico Rosberg nada más ganar el Mundial debido a la alta exigencia mental que suponía volver a afrontar un reto de similar calibre.Sin embargo, según el exmandatario de la F1, Bernie Ecclestone, las críticas podrían estar cebándose con un piloto tan polifacético como Lewis Hamilton; no por su vida dentro de los circuitos, sino por su excéntrica vida social que, día tras día, muestra a través de sus redes sociales, lo que podría terminar con la paciencia del tres veces campeón del mundo.Durante los últimos años, el piloto británico ha copado diferentes titulares sobre su vida fuera de los circuitos y las críticas hacia su constante uso de las redes sociales le llevaron a dejar plantados a los periodistas durante una rueda de prensa durante el pasado GP de Japón.Así, Ecclestone espera que la situación no acabe por provocar una salida del piloto de Mercedes al final de la inminente temporada que está a punto de arrancar, lo que alimentaría las declaraciones de David Coulthard y Damon Hill sobre una hipotética salida a finales de 2017."Lo que me preocupa un poco es que si Lewis, de repente, piensa: 'Te diré lo que voy hacer, tengo a suficiente gente criticándome, voy a estar en la pole en cada carrera, ganar cada carrera y retirarme a final de año'. Espero que no lo haga", ha confesado Ecclestone a la cadena Sky Sports F1.