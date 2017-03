por scuderia ferrary » Ayer, 21:57

Daniel Ricciardo se ha mostrado muy seguro de las aspiraciones de Ferrari en este comienzo de la temporada al señalar que pueden estar en las primeras carreras de la temporada en ritmo de Mercedes, o incluso por encima de ellos. El australiano sabe que su monoplaza todavía no está listo para luchar por las victorias, un lugar donde espera llegar en las próximas carreras, pero con esta lucha en la cabeza espera que los primeros Grandes Premios de la temporada puedan ser muy emocionantes y den lugar a un gran espectáculo.De esta manera, Ricciardo cree que Ferrari tiene grandes opciones de hacer un buen papel en este inicio de temporada: "Se ha demostrado que Ferrari es rápido, han sido muy rápidos durante todos los tests, y lo han mostrado en las tandas largas, así que parecen fuertes. Por el momento parece que están muy cerca del ritmo de Mercedes, o incluso por encima, así que esto va a hacer interesante la carrera de Melbourne", aseguró en declaraciones recogidas por el portal web Crash.net.El piloto de Red Bull es consciente de que aún no están al mejor nivel, pero confía en mejorar y entrar en la pelea con las nuevas mejoras que llegarán a su RB13: "No creo que nosotros estemos en ese nivel hoy, tendremos algunas respuestas para ello, pero no tenemos el ritmo todavía. Podremos estar con Mercedes y Ferrari, siento que el potencial está en el coche, y será importante entenderlo un poco más", comentó para finalizar.