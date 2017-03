por scuderia ferrary » Ayer, 22:06

Paddy Lowe, quien hasta 2016 era el diseñador jefe del equipo Mercedes y uno de los artífices del éxito de las flechas plateadas. Sin embargo, ahora Lowe ya es ‘propiedad’ de Williams, un equipo con el que ya trabajó en la década de los ’80 y con el que piensa seguir creciendo en el futuro.Siendo jefe técnico y también accionista del legendario equipo británico, Lowe asegura que hay aspectos que ha visto en Williams que ya son presumiblemente mejores que los de Mercedes, cosa que le motiva para seguir creciendo."El primer paso que tienes que dar es conocer al equipo y ver qué puedo aportar. El desafío es mejorar con los recursos que tienes disponibles y sacar el máximo partido", ha explicado Lowe en declaraciones recogidas por Autosport. "El proceso es el mismo que en otros equipos y es indudable que hay cosas aquí en Williams que son mejores que las que tienen en Mercedes"."Debo detectar los puntos fuertes y las debilidades, para construir a partir de allí. Me han preguntado durante el pasado muchas veces cuál es el secreto, pero sería un error que alguien piense que de repente encontraremos un milagro", ha matizado.Lowe ha comentado también las emociones que recurren a su mente al saber que vuelve donde ya estuvo hace casi 30 años en sus primeros pasos por la Fórmula, en los diseños de los coches de Grove. Ahora, sin embargo, es la cabeza del proyecto y solo piense en el futuro, no en el pasado."Es interesante porque claro que tienes sentimientos por lo hecho en otros equipos, pero no hay espacio para ellos durante el trabajo. Sospecho fuertemente que cuando llegue a Australia estaré 100% centrado en mi nuevo equipo y que solo pensaré en ello. Automáticamente desaparecen cuando te sumerges en la competición de la Fórmula 1", ha analizado el británico."Volver a Williams es una historia increíble. Fue muy emocionante volver después de casi 30 años de haber empezado con Williams y es muy, muy especial volver en la posición que tenía Patrick Head, mi antiguo jefe. Al mismo tiempo, no es momento de sentimientos ni historias viejas, solo de seguir hacia adelante. Estoy muy emocionado por el futuro y ya estoy muy contento por ver lo que podemos construir", ha concluido Lowe.