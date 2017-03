por GTO » Hoy, 17:15

suso escribió: GTO escribió:

Ese argumento ya lo he leído por aquí, y no tiene sentido. De esta manera, nadie se equivoca de nada y mucho menos al cambiar de trabajo.

Me voy de cocacola a pepsi por que me están explotando, pero en Pepsi te explotan el doble, ya pero no me he equivocado por que en cocacola no podía estar



Me hace gracia el trabajito que os cuesta admitir que en ferrari estaría igual que estaba, con opciones ocasionales de podio, y en mc laren no sabe si terminara las carreras...

¿Tan difícil es aceptar que Alonso se equivoca? Ese argumento ya lo he leído por aquí, y no tiene sentido. De esta manera, nadie se equivoca de nada y mucho menos al cambiar de trabajo.Me voy de cocacola a pepsi por que me están explotando, pero en Pepsi te explotan el doble, ya pero no me he equivocado por que en cocacola no podía estarMe hace gracia el trabajito que os cuesta admitir que en ferrari estaría igual que estaba, con opciones ocasionales de podio, y en mc laren no sabe si terminara las carreras...¿Tan difícil es aceptar que Alonso se equivoca?

y? si lo que quiere es ganar, da igual quedar en podio con al impotencia de no poder acercarte al primero que estar 8, porque lo que quiero es ganar.



yo quiero que mi equipo gane la champions, y me da exactamente igual que la pierda por un gol que por tres y? si lo que quiere es ganar, da igual quedar en podio con al impotencia de no poder acercarte al primero que estar 8, porque lo que quiero es ganar.yo quiero que mi equipo gane la champions, y me da exactamente igual que la pierda por un gol que por tres

Otro argumento que no comparto en absoluto ni Alonso tampoco. ¿si no puedo ganar, da igual quedar el 17 en el campeonato???????Amos anda, pregúntale a cualquier piloto. Si no puedes ganar, peleara por ser segundo y culpara al coche.y si no, tercero...No es que no ganes la champion por uno que por tres, que tampoco, es que no llegas ni a semifinales.Es que es de risa, me voy de ferrari por que no puedo ser primero, y llego a mc laren y hago el 17º pero he acertado por que el ferrari no fue primero.