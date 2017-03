por Trupon » Hoy, 14:05

Wolff: "Alonso nos dejó cicatrices de una explosión entre dos pilotos"

Toto argumenta por qué no fichó al piloto asturiano o a Wehrlein con halagos a Bottas

"Valtteri es extremadamente tranquilo, no es político, no es manipulador", asegura

El director de Mercedes admite que la tensión entre Hamilton y Rosberg perjudicó al equipo

BERNABÉ RAMÍREZ | 21 MAR 2017La intensa relación entre Nico Rosberg y Lewis Hamilton a lo largo de la temporada pasada fue perjudicial para Mercedes, según revela Toto Wolff. El director de la escudería de Brackley reconoce que esta relación tuvo sus pros y sus contras, aunque acabó pesando más lo último.El austriaco destaca que, gracias a esta rivalidad, ambos sacaron lo mejor de sí mismos, lo que se tradujo en grandes actuaciones por parte de ambos y en un mayor espectáculo. "Inmediatamente traté de ver la oportunidad de la situación. Por un lado, Nico fue un piloto de primer nivel, que se empujó a sí mismo y a su compañero de equipo para hacer mejores actuaciones", ha admitido Wolff para el diario Stuttgarter Zeitung.Además, el director de Mercedes ha revelado que esta situación provocaba que se tuvieran que centrar en solventar estas hostilidades en vez de resolver los problemas del monoplaza. "Por otro lado, la rivalidad entre él y Lewis se había vuelto tan intensa que fue negativa para el equipo. Siempre tuvimos que lidiar con situaciones que surgieron como resultado de estas hostilidades en lugar de ocuparnos de los problemas de rendimiento, lo cual no fue bueno", ha continuado.Por otra parte, con la llegada de Valtteri Bottas al equipo de Brackley, el austriaco espera más tranquilidad en el seno del equipo tras las tensiones vividas estos últimos años. Wolff remarca la tranquilidad del piloto finés y no duda de que estará a la altura de Hamilton y de las expectativas que hay puestas en él."Espero momentos más tranquilos. Pero si Valtteri es realmente bueno y los dos están cerca el uno del otro, puede ser difícil, no me hago ilusiones. Incluso Bottas sabe que tiene poco tiempo para probarse a sí mismo. No podemos permitirnos poner a alguien en el coche que no sea lo suficientemente rápido y no empuje a Lewis, pero su personalidad jugó un papel, Valtteri es extremadamente tranquilo, no es político, no es manipulador. Juntarlo con Lewis es una buena combinación", ha insistido Wolff.Para finalizar, Toto Wolff explica el por qué de la no elección de Pascal Wehrlein y Fernando Alonso. Ambos son como el tricampeón del mundo, por lo que sería repetir la misma situación de la pasada temporada."Puede pilotar muy bien, pero también es una personalidad explosiva, como Hamilton. Eso es bastante positivo en el coche, pero tenemos que tomar en consideración esa explosividad en combinación con Lewis. Hay un nombre en la historia de una auténtica explosión entre dos pilotos. Nuestro amigo español (Fernando Alonso) nos dejó esas cicatrices".