por Trupon » Ayer, 21:24

Marc Gené: "Lo que quiero es que Ferrari sea protagonista"

El piloto español atendió en exclusiva las preguntas de Car and Driver antes de partir rumbo a Australia para la primera carrera de la temporada 2017 de Fórmula 1

EXCLUSIVAPor Sergio Martínez21 MAR 2017¿Qué sabor de boca queda tras los test de pretemporada?El balance ha sido positivo. No tanto por los tiempos por vuelta sino por la fiabilidad que hemos demostrado. En una pretemporada de tan solo ocho días es importantísimo rodar todo lo que puedas porque la falta de kilómetros la pagas durante el resto del año. Realmente no hemos sido los más fiables porque Mercedes ha rodado más que nosotros, pero hemos sido muy fiables y ello nos deja muy buen sabor de boca.También se acabó muy arriba la pretemporada del pasado año. En comparación con entonces, ¿se está mejor?No sabemos si estamos mejor que en la pretemporada de 2016 porque es un periodo únicamente para probar. No hay ninguna normativa, no hay ninguna reglamentación, cada uno puede probar lo que quiera, incluso con vehículos por debajo del peso. Solo puedo decir que las sensaciones han sido muy buenas, pero el resto, es difícil de decir. Ojalá sí sea mejor que en los dos años anteriores.Pese a lo comentado sobre el periodo de pretemporada, desde Mercedes, especialmente por la parte de Hamilton, si se ha acusado a Ferrari de hacer 'sandbagging' para esconder el rendimiento.Solo puedo decir que nuestro trabajo no se vio influenciado por el resto de competidores. Todo lo que hicimos, si corrimos más o menos, lo hicimos porque era nuestro plan de trabajo como Mercedes y Hamilton tendría el suyo. Puedo afirmar que no hicimos nada especial para esconder nuestras cartas, no miramos qué hacían los demás, solo cumplíamos nuestro plan, que además lo pudimos completar prácticamente todo y acabando muy contento de lo que hicimos. En Australia se descubrirá quién escondía.¿Ha sido una sorpresa este Red Bull con un diseño tan simplista? ¿Quizás se han querido guardar algo para no enseñarlo antes de carrera?No creo que estén escondiendo nada. Hay tres variables que siempre desconocemos, como la gasolina, la potencia usada y cuánto está tirando el piloto. Lo único que sabemos con certeza son los neumáticos usados. Si Adrian Newey se caracteriza por algo es por no ser conservador, siempre es muy agresivo con los diseños y Red Bull va a estar ahí sí o sí.Tras ver los vehículos en pista, ¿qué tipo de carreras vamos a encontrarnos? ¿Va a ser más difícil adelantar? ¿Más fácil?He oído las dos versiones, la versión de que va a ser más complicado ir pegado al vehículo de delante y otros pilotos que lo han probado y me han comentado que no han tenido ningún problema en pegarse. El DRS por su parte sí que va a ser más efectivo porque estos vehículos tienen más 'drag'. Quizás apurar la frenada va a ser más complicado porque va a ser más corta, pero también el DRS va a ser más potente y creo que al final adelantamientos va a haber los mismos. Lo que sí que realmente creo es que esta Fórmula 1 va a ser mucho más espectacular porque los coches son mucho más espectaculares, son visiblemente más espectaculares y en pista son más espectaculares. En televisión realmente no me he fijado, pero creo que este reglamento es un acierto y que ya tocaba una Fórmula 1 con unos coches tan bonitos y agresivos.A estas alturas a Ferrari parece que se le pide ganar o ganar. ¿Es demasiada presión? ¿Será un fracaso si no se gana?No, pero lo que sí queremos es luchar por estar lo más arriba posible y también luchar por victorias. Luego, ganar o no ganar, estamos en un mundo tan competitivo... Pero queremos un año donde podamos ser protagonistas. Me conformaría con tener un año donde Ferrari esté asiduamente luchando por podios y por alguna victoria.¿Qué hay del Marc Gené piloto? ¿Ha posibilidad de verte en alguna categoría esta temporada?Sigo siendo piloto de pruebas Ferrari, pero quizás mi etapa de competir ya ha pasado. Estoy muy centrado en mi rol como probador, trabajando con los pilotos, con los patrocinadores y también con el trabajo de comunicador que es tan importante en estos días. Realmente podría competir en GT's o en LMP2, pero a estas alturas, no me llena.