por GTO » Ayer, 23:10

ÚNICO EN PILOTAR MOTORES MERCEDES, RENAULT Y FERRARIMagnussen, sobre los motores: "No hay muchas diferencias"El danés considera que las tres firmas elaboran unidades de potencia similaresEl piloto danés de Haas, Kevin Magnussen, apenas ha completado tres temporadas completas en la Fórmula 1, sin embargo, es una de las voces más reconocidas a la hora de hablar sobre las unidades de potencia de la categoría reina, pues es el único piloto en haber probado tres motores de marcas diferentes. En 2014, debutaría con McLaren que contaba entonces con el motor Mercedes, al año siguiente ficharía por Renault y esta temporada compite para el conjunto estadounidense con motor Ferrari.Al ser preguntado por las diferencias entre los diferentes motores, el danés asegura que prácticamente no hay variación entre los motores: "Siendo honesto, ninguno de los motores es muy diferente. Parecen bastante similares, suenan un poco diferente, y operacionalmente son ligeramente diferentes, pero con el Ferrari es muy fácil de trabajar. Es fácil de entender y la manejabilidad es muy buena. Además, parece que puede ser bueno este año, así que estoy muy feliz", asegura Magnussen en declaraciones recogidas por el portal F1i.com.EL GP DE AUSTRALIA, DE BUEN RECUERDO PARA KEVINPara el danés, la primera cita del año siempre es especial. El hijo de Jan Magnussen consiguió en Albert Park (Australia) su primer podio en la Fórmula 1 al finalizar en segunda posición, justo por delante de su compañero de equipo por aquel entonces Jenson Button, en ese Gran Premio del que salió victorioso Nico Rosberg.De hecho, fue el primer debutante en conseguir un podio en su primera carrera desde que lo hiciera Lewis Hamilton en su debut, también con McLaren, en 2007. A pesar de ello, desde ese día, el piloto de Haas no ha vuelto a subirse al cajón, aunque es un recuerdo que, según el expiloto de Renault, guardará para toda la vida."Me gustó mucho, no pensé mucho en la carrera, no tenía nada que perder, sólo lo hice, saqué lo mejor de mí, tuve un poco de suerte y terminé en el podio. Fue una gran experiencia y un recuerdo que tendré para siempre, siempre va a ser genial decir que terminé segundo en mi primera carrera en F1, aunque hubiera sido bueno ganar", reconoce el hijo de Jan.Asimismo, Haas también tuvo un gran debut en su vuelta a la Fórmula 1 en Australia el pasado año. El piloto francés, Romain Grosjean consiguió finalizar en sexta posición en la primera carrera del equipo norteamericano. En este sentido, el que fuera piloto de McLaren en 2014 espera poder repetir la hazaña y consolidar así un gran inicio de campeonato."Siempre es importante tener un buen comienzo del año, para poner en marcha todo. El final es importante también, pero siempre es bueno empezar el año con una buena carrera, haremos todo lo posible y veremos lo que conseguimos", ha finalizado.