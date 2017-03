por GTO » Hoy, 17:02

Jean Todt: "Es impensable abandonar los motores híbridos"En su opinión, los V10 y los V12 deben permanecer en el pasadoVe a Liberty Media con buenos ojos y no se 'moja' sobre las elecciones de la FIASi hace poco opinaba Brawn sobre un posible regreso a los motores V10 y los V12, ahora se ha pronunciado Todt, que ha descartado por completo esta idea. En opinión de ambos, éste no es el sendero que debe seguir la Fórmula 1.El presidente de la Federación Internacional de Automovilismo, Jean Todt, se une al director deportivo de la Fórmula 1, Ross Brawn, al opinar que es "impensable" el regreso a los motores V10.El volumen, la complejidad y el precio de las actuales unidades de potencia son temas muy polémicos que se discuten mientras se diseñan las reglas que tendrá la Fórmula 1 más allá de 2020.Brawn aseguró esta semana que volver a los V8, V10 ó V12 era "impensable". "De todos modos, pensamos en la evolución del motor híbrido", aseguró el británico. Ahora, el francés apoya la predicción de Brawn sobre el futuro de las unidades de potencia."La visión de todo el mundo es intentar hacer la F1 mejor. Debemos pensar en oportunidades nuevas e innovaciones y en siempre mirar hacia delante, pero es impensable abandonar los motores híbridos, los V10 y V12 del pasado deberían permanecer en el pasado, incluso aunque no haya razón para gastar dinero cada año en tecnologías nuevas", ha asegurado el francés en declaraciones para la agencia de noticias alemana SID.El jefe de la FIA, sin embargo, ha hablado bien de los nuevos propietarios de la F1 Liberty Media, pese a la marcha de Bernie Ecclestone. "Tienen ideas nuevas y son muy profesionales, eso creará oportunidades nuevas para la comunicación. ¿Coches nuevos? Creo que vamos a ver un buen espectáculo. Bernie Ecclestone aportó mucho a la F1, pero ganó mucho también. Ahora espero que a los 86 años sea feliz de ver a su niño en buenas manos", ha añadido.Finalmente Todt habló de las elecciones a la presidencia de la F1 y aseguró que no está claro que vaya a presentarse. "Si hay gente más joven que quiere mi lugar, tendré que pensármelo en serio", expuso el de 71 años para terminar.