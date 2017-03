por GTO » Hoy, 17:07

CAMBIOS QUE PUEDEN JUGAR A SU FAVORPor qué Raikkonen le puede meter el susto en el cuerpo a Vettel en 2017En 2017 Raikkonen estuvo más cerca de Sebastian Vettel y le superó en los entrenamientos, impensable en años anteriores. Algunos factores podrían jugar a su favor esta temporadaQuién podría haber imaginado cuando Kimi Raikkonen retornó a la Fórmula 1 por estas fechas en 2012 que seguiría en activo por tercer año consecutivo en Ferrari tras haber sido derrotado por todos sus compañeros.Sin embargo, 2017 podría ser un año diferente para el piloto finlandés en su duelo con Sebastian Vettel, quien vio en como Raikkonen le recortó diferencias e incluso le superó en numerosas ocasiones en 2016, sobre todo los sábados. Que Raikkonen le echara el guante a Vettel sería una de las peores noticias en un año en que el alemán este acaba contrato. Difícil pero, a tenor de la pasada temporada y con los nuevos monoplazas, no imposible.Vettel, más cerca que en 2015Entre bastidores, Alonso valora en cero a Raikkonen tras su experiencia compartida en 2014. Entonces, el finlandés terminó decimosegundo con 55 puntos por los 161 del español, sexto final, y batido 16-3 los sábados, con medio segundo de media más lento. En 2015, Vettel le batió por 128 puntos y 15-4 los sábados. Sin embargo, el pasado año, Raikkonen superaba 11-10 al alemán. A falta de dos carreras estaba a solo siete puntos en la general. Al final fueron 212-186 a favor de Vettel. Pero la dinámica había cambiado para Raikkonen.¿Será capaz de mantener la tendencia hacia 2016? Sobre el papel, algunos factores podrían jugar a su favor. Durante la pretemporada de 2015, Raikkonen avisaba que el SF15T ya encajaba mejor con su estilo de pilotaje, no tan polivalente a estas alturas de su carrera. Y por lo visto durante los últimos entrenamientos de Montmeló, parece que el finlandés se encuentra aún más cómodo con el SF70H.La gente importa“Ha habido cambios con la gente con la que trabajo que han sido muy buenos”, explicaba en México el pasado año, en referencia al nuevo personal en su equipo, “trabajamos muy bien juntos, nos entendemos y tenemos la misma idea de cómo queremos las cosas”, explica alguién famoso por su desinterés cuando las circunstancias técnicas no soplan particularmente a favor.“Con muy pequeños detalles, nos aseguramos de que son correctos, exactamente como deberían ser. Y cuando tienes esta mentalidad, salen los resultados. Cuando hay muchas pequeñas cosas, si están correctas, tienen un gran efecto en el crono”, explicaba a final de año respecto a los dividendos que reporta la química entre un piloto y su entorno técnico, acentuada si se cuenta con un monoplaza competitivo. Raikkonen parece haber aglutinado en torno a sí a un grupo de ingenieros y mecánicos que engarzan bien con su singular psicología y personalidad técnica.En su caso, es particularmente sensible al comportamiento del tren delantero, y los neumáticos también contribuyen decisivamente para ello, al margen de la personalidad del monoplaza en cuestión. La velocidad pura y juvenil de Raikkonen se vio potenciada en la época de McLaren por la mayor superficie de contacto y capacidad para generar más rápidamente temperatura del neumático de Michelín. No fue el caso con la dureza estándar de los compuestos de Bridgestone en la época de Ferrari, ni tampoco con la construcción actual de los Pirelli. Derrotó a Coulthard y Montoya en McLaren, pero desde su época con Massa en la Scuderia hasta el presente Raikkonen no pudo con sus compañeros de equipo los sábados. Hasta el pasado año.¿Y el tamaño también?Al margen de su competitividad en relación a Mercedes, en general se ha destacado la gran estabilidad del SF70H en las curvas más rápidas de Montmeló. Precisamente, una de los terrenos favoritos de Raikkonen, como confirma su gran rendimiento en Spa durante toda su carrera deportiva, por ejemplo. También se puso en evidencia la facilidad de pilotaje del nuevo monoplaza italiano. Resultaba espectacular ver hasta dónde eran capaces de entrar sus pilotos en la primera curva. No cabe descartar que sea el mejor parido para el estilo de Raikkonen desde que volviera a Ferrari.Pero si el compuesto, estructura y comportamiento del neumático ha sido un factor de particular influencia para el estilo de Raikkonen, cabe preguntarse por la respuesta del finlandés y Vettel ante monoplazas de mayor carga aerodinámica y, sobre todo, superior anchura de los nuevos Pirelli. ¿Le permitirán al finlandés más capacidad de ataque y confianza por la mayor superficie de contacto como en los tiempos de Michelin? Estos serán los neumáticos más grandes a los que el alemán se enfrentará desde su llegada a la Fórmula 1 en 2008.[Lea más noticias de Fórmula 1]En 2016, la posición media de salida de Vettel fue 5.9. La de Raikkonen. 5.1. Aunque con peor fiabilidad, la del alemán en meta fue 4.0 por 4.7 del finlandés. Hoy, Raikkonen es el piloto más veterano de la parilla. Poco juega en principio a su favor frente a Vettel. Pero bien acoplado a su equipo técnico, con un monoplaza más competitivo y quizás más empático a su estilo de pilotaje, nuevos neumáticos…Ferrari plantará cara o no a Mercedes, pero quién sabe si Kimi Raikkonen le puede meter el susto en el cuerpo a Vettel esta temporada.