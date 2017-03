por GTO » Hoy, 17:23

LO REVELA PAT SYMONDSEl éxito de Verstappen empujó a Ecclestone a cambiar el reglamento"Se sintió insultado por el hecho de que un chico de 17 años pudiera tener éxito en F1"Pat Symonds, exdirector técnico de Williams, ha desvelado que el reglamento de 2017 nació de la mano de Bernie Ecclestone para aumentar el nivel de la máxima categoría del automovilismo mundial. Con el paso de los años, cada vez los pilotos debutaban con menor edad, y el récord lo marcó Max Verstappen al disputar su primer Gran Premio con solo 17 años en 2015.Y el holandés no solo debutó, sino que tuvo éxito de inmediato, tanto en su primera como en su segunda temporada en Fórmula 1. Max llegó al Gran Circo tras sólo un año en monoplazas, concretamente en la Fórmula 3. Esa facilidad con la que el piloto de Red Bull se adaptó a la F1 no gustó a Ecclestone, y por ese motivo se cambió la normativa de cara a 2017, tal y como revela Pat Symonds."En mi opinión, hacer los coches cinco segundos más rápidos por vuelta no tiene nada que ver con mejorar el espectáculo. La idea vino de Bernie en el Grupo de Estrategia. Se sintió insultado por el hecho de que un chico de 17 años pudiera correr y tener éxito en F1", aseguró el ingeniero británico en declaraciones para el diario L’Equipe.De esta manera, las nuevas reglas se crearon para dificultar el pilotaje y no para mejorar el espectáculo. Aun así, Symonds cree que erraron con su objetivo. "Ellos pensaron que si los coches iban a ser cinco segundos más rápidos, entonces sería más difíciles de pilotar, especialmente para un piloto joven. Pero los hechos han demostrado lo contrario. Personalmente no creo que sea algo malo tener a un chico de 17 años pilotando en Fórmula 1. Si el deporte quiere atraer a audiencia joven, necesita pilotos jóvenes".