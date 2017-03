por Trupon » Hoy, 09:42

LO CONFIRMA CHARLIE WHITING

Mercedes y Red Bull, obligados a cambiar su sistema de suspensión

La queja de Ferrari durante el invierno surte efecto y no se esperan protestas en Australia

La FIA también investigará los sistemas de aceite de las unidades de potencia

JORDI ANGRILL | 23 MAR 2017Primera victoria de Ferrari antes del arranque de la temporada: su queja formal a través de una carta a la FIA este invierno para aclarar la controversia alrededor de las suspensiones ha sido aceptada; y Mercedes y Red Bull se han visto obligados a modificar su suspensión antes del Gran Premio de Australia, según informa Autosport.Después de una clarificación por parte de la FIA hace un mes, la Federación inspeccionó todos los sistemas de suspensiones usados por los equipos durante los entrenamientos de pretemporada en el Circuit de Barcelona-Catalunya y pidió que demostraran que sus diseños no estaban realizados con la intención de ayudar a la aerodinámica del coche, y allí es donde los conceptos de Mercedes y Red Bull no convencieron y fueron obligados a cambiarse.Inicialmente se creyó que la queja formal de Ferrari fue porque habían diseñado un concepto diferente a seguir, pero según informa Autosport, su verdadera intención fue acabar con los sistemas de sus dos rivales por el campeonato. Charlie Whiting, director de carrera de la FIA, confirmó los hechos y añadió que no espera que haya protestas formales en Australia."No está permitido tener un sistema de suspensiones que afecta al rendimiento aerodinámico del coche de cualquier otra manera que no sea accidental. Queríamos ver si la suspensión generalmente hace de suspensión o si está diseñada predominantemente para el rendimiento aerodinámico del coche. Este es el cambio. No hemos centrado mucho más en esto este año"."Si un sistema de suspensión se comporta de manera asimétrica, entonces no hay una razón suficientemente justificable como para comportarse de esa manera: que un sistema de suspensión baja a una velocidad y suba en otra. Si no son capaces de convencernos, entonces no pueden usarlos", argumentó Whiting en su rueda de prensa del GP de Australia.Se desconoce hasta qué punto esta prohibición afectará al rendimiento de los monoplazas de Mercedes y Red Bull, pero se especula con que los vigentes campeones no siempre utilizaron dicho sistema de suspensiones en todas las carreras del año pasado."Marcin [Budkowski] y Jo [Bauer] hicieron mucho trabajo en Barcelona con todos los sistemas", siguió Whiting. "Y todos los que hemos inspeccionado hasta ahora [en Australia] están como esperábamos que estuvieran. No esperamos que haya problemas". La FIA inspeccionó la suspensión de seis equipos hasta el jueves y se espera que analice la de los cuatro equipos restantes antes del comienzo de los entrenamientos libres.LA QUEMA DE ACEITE, BAJO INVESTIGACIÓNCharlie Whiting también confirmó en su rueda de prensa que analizarán los sistemas de aceite de las unidades de potencia para comprobar que cumplen con el reglamento. Red Bull alzó la voz este invierno al afirmar que Mercedes quema aceite en su mapa motor agresivo de clasificación, pero los vigentes campeones negaron categóricamente las acusaciones: "Red Bull ve fantasmas"."Ciertamente lo estamos monitorizando. Hicimos bastante trabajo en ello en Barcelona", aseguró Whiting. "Vamos a inspeccionar aquí [en Australia] todos los sistemas de aceite y también verificaremos aleatoriamente el consumo de aceite para asegurarnos de que no se está utilizando como combustible".