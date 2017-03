por scuderia ferrary » Hoy, 16:42

El asesor de Red Bull Helmut Marko se ha mostrado muy confiado con las opciones de Sebastian Vettel, su pupilo y con el que fue capaz de ganar cuatro títulos mundiales de pilotos y de constructores, de cara a esta temporada.Tras un año bastante pobre en 2016, está seguro de que volverá a mostrar la clase que atesora y volver a los lugares de cabeza de manera regular, siempre y cuando las aspiraciones del nuevo SF70-H le permitan estar en disposición de luchar con los W08.De este modo, se ha mostrado muy optimista sobre sus opciones para esta temporada, al tiempo que también ha reconocido que tras este año, estudiará sus opciones para la próxima campaña, pues considera que Mercedes estará interesado en él."Francamente los resultados de 2016 no demuestran su clase, hubo carreras en las que lo podría haber hecho mejor si no hubiera tenido tanta mala suerte. Ahora va a intentar tener éxito y al final decidirá lo que sea mejor para él, estoy seguro de que Mercedes estará interesado en ellos –en Vettel y Alonso–para 2018", ha apuntado Marko en declaraciones a la publicación alemana Auto Bild.De esta misma opinión es el expiloto canadiense Jacques Villenueve, pues considera que lo que pase en esta temporada será decisivo para su futuro y para que pueda tener o no la intención de abandonar el equipo rojo al final de la campaña.Vettel es uno de los mejores y más inteligentes de la parrilla, pero 2017 será clave para él", ha expuesto Villeneuve para terminar.